Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Mayıs 2017 Salı 09:08

Komutanın İmzasını Taklit Etti,57 Bin 700 TL Çaldı!

Komutanın İmzasını Taklit Etti,57 Bin 700 TL Çaldı!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesindeki Barış Plajı’nda muhasebeci olarak görev yapan Durmuş Sert’in emir subayının imzasını taklit ederken, personelin maaşlarının yattığı iki ayrı bankadan 57 bin 700 TL çaldığı öne sürüldü.

3 Mayıs tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklanan ve hakkında soruşturma yapılan zanlının vatani görevini de Barış Plajı’nda yaptığı, terhis olduktan sonra sözleşmeli olarak işe başladığı belirtildi. Soruşturma amaçlı 3 gündür polis gözetiminde tutulan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, Durmuş Sert’in muhasebeci olarak görev yaptığı Barış Plajı’na ait personel maaşlarının yattığı Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı bankadan emir subayının imzasını taklit ederken toplam 57 bin 700 TL çaldığını söyledi. Polis, 3 Mayıs tarihinde yapılan şikayet sonrası zanlının 5 Mayıs’ta tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlının davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandı

Mahkeme, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına, zanlının ayrıca 30 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 3 gün polise giderek imza atmasına emir verdi. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Komutanın Imzasını Taklit Etti57 Bin 700 TL çaldı!
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki K-pet'te 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki K-pet'te...
Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle Görüştü (1) Sağlık Bakanı Sucuoğlu, Serbest Çalışan Hekimlerle...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Toplandı (1)
Afganistan'da Medreseye Bombalı Saldırı Afganistan'da Medreseye Bombalı Saldırı
Kamu-sen 42. Yılını Etkinliklerle Kutluyor Kamu-sen 42. Yılını Etkinliklerle Kutluyor
10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme Engelliler Günü… 10-16 Mayıs Engelliler Haftası… 11 Mayıs Görme...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Dev-iş Ve Kıbrıs Türk Petrol-iş, Ercan'daki...
Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Kıbrıs Türk Petrol- İş, K-PET Ltd.’in...

Haberi Oku