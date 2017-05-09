Komutanın İmzasını Taklit Etti,57 Bin 700 TL Çaldı!

3 Mayıs tarihinde yapılan şikayet üzerine tutuklanan ve hakkında soruşturma yapılan zanlının vatani görevini de Barış Plajı’nda yaptığı, terhis olduktan sonra sözleşmeli olarak işe başladığı belirtildi. Soruşturma amaçlı 3 gündür polis gözetiminde tutulan zanlı dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.Zanlı hakkındaki soruşturmayı yapan polis, Durmuş Sert’in muhasebeci olarak görev yaptığı Barış Plajı’na ait personel maaşlarının yattığı Girne’de faaliyet gösteren iki ayrı bankadan emir subayının imzasını taklit ederken toplam 57 bin 700 TL çaldığını söyledi. Polis, 3 Mayıs tarihinde yapılan şikayet sonrası zanlının 5 Mayıs’ta tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, KKTC’de çalışma izni ile bulunan zanlının davaları görülünceye kadar teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, zanlının 3 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına, zanlının ayrıca 30 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 3 gün polise giderek imza atmasına emir verdi.