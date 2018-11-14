Komitedeki Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor





40 MİLYON 844 BİN 600 TL’LİK CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ KOMİTEDEN GEÇTİLefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye bugün devam ediyor.Toplantıya saat 09.00’da başlayan komite, Cumhurbaşkanlığı’nın 40 Milyon 844 Bin 600 TL’lik bütçesini görüşerek, onayladı.Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu’nun bir de konuşma yaptığı toplantıda daha sonra Cumhuriyet Meclisi bütçesinin görüşülmesine geçildi.(HUR/FEZ) EK VERİLECEK