Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109467
ALTIN
178.412
DOLAR
4.1193
STERLİN
5.8368
EURO
5.0822
AKDAĞ KKTC'DEN AYRILDI
AKDAĞ KKTC'DEN AYRILDI
Neco Kasap kaçak etle yakalandı
NECO KASAP KAÇAK ETLE YAKALANDI
Lefkoşa’da Zincirleme Kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
Erdi Yine Dolandırdı
ERDİ YİNE DOLANDIRDI
banner256

KOLOMBİYA'DA BOMBALI SALDIRI SONUCU 8 POLİS ÖLDÜ

KOLOMBİYA'DA BOMBALI SALDIRI SONUCU 8 POLİS ÖLDÜ

12 Nisan 2018 Perşembe 09:57
KOLOMBİYA'DA BOMBALI SALDIRI SONUCU 8 POLİS ÖLDÜ
banner238

KOLOMBİYA'DA BOMBALI SALDIRI SONUCU 8 POLİS ÖLDÜ

Kolombiya'daki suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun düzenlediği bombalı saldırıda, devriye görevindeki 8 polis hayatını kaybetti.

Antioquia yönetim bölgesine bağlı San Pedro de Uraba kenti kırsalında, devriye görevi yürüten polis aracının geçişi sırasında yola tuzaklanan bomba infilak ettirildi.

Ülkedeki uyuşturucu trafiğini kontrol eden suç örgütlerinden Clan del Golfo'nun düzenlediği saldırıda 8 polis öldü. Konvoyda diğer araçta bulunan bir savcı ise patlamadan yara almadan kurtuldu.

Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, saldırıda Clan del Golfo'nun 3 üyesinin öldüğü bilgisini paylaşırken, bu kişilerin çatışma sonucu mu yoksa patlamada mı öldüğüne dair detay vermedi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, sosyal paylaşım hesabından yayımladığı mesajla saldırıyı kınadı, hayatını kaybeden polislerin ailelerine başsağlığı diledi

Anahtar Kelimeler:
Clan Del GolfoKolombiya8 Polis Hayatını KaybettiLuis Carlos Villegas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI
EDREMİT’TE ATATÜRK BÜSTÜ, YENİLENEN MUHTARLIK BİNASI VE ÇOCUK OYUN ALANI TÖRENLE AÇILDI
KAR-İŞ MAZOT ZAMMINA KARŞI “ÖZEL İMTİYAZLAR” İSTEDİ
KAR-İŞ MAZOT ZAMMINA KARŞI “ÖZEL İMTİYAZLAR” İSTEDİ
“KIBRIS’IN ASKERİ SALDIRILAR İÇİN KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ”
“KIBRIS’IN ASKERİ SALDIRILAR İÇİN KULLANILMASI KABUL EDİLEMEZ”
Motokros finali Dilekkaya’da
Motokros finali Dilekkaya’da
13 yıl önce doğması gereken bebek, dünyaya gözlerini yeni açtı
13 yıl önce doğması gereken bebek, dünyaya gözlerini yeni açtı
TATLI DÜŞKÜNLERİNİN VÜCUDUNDA DAHA AZ YAĞ VAR
TATLI DÜŞKÜNLERİNİN VÜCUDUNDA DAHA AZ YAĞ VAR
YDP GENEL SEKRETERİ BÜYÜKYILMAZ UBP’Yİ ELEŞTİRDİ
YDP GENEL SEKRETERİ BÜYÜKYILMAZ UBP’Yİ ELEŞTİRDİ
İki öğrenciyi kavga ettiren öğretmen görüntülendiği anlayınca öğrencisini yaraladı
İki öğrenciyi kavga ettiren öğretmen görüntülendiği anlayınca öğrencisini yaraladı
Bulan işçiler gözlerine inanamadı: Tarihi binanın havalandırma sisteminden çıkan şoke etti!
Bulan işçiler gözlerine inanamadı: Tarihi binanın havalandırma sisteminden çıkan şoke etti!
Son dakika! Marmaray'da intihar girişimi... Seferler durduruldu
Son dakika! Marmaray'da intihar girişimi... Seferler durduruldu

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim