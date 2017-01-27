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27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Kolej Giriş Sınavları’nın Birinci Basamağı Yarın Yapılıyor

Devlet kolejlerine önümüzdeki öğretim yılında alınacak 595 öğrencinin belirlenmesi için düzenlenen Kolej Giriş Sınavları’nın birinci basamağı (KGS-1), yarın yapılıyor.

Kolej Giriş Sınavları'nın Birinci Basamağı Yarın Yapılıyor
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2 BİN 61 ÖĞRENCİNİN BAŞVURDUĞU SINAVIN SONUÇLARI YARIN GECE WEB SİTESİNDEN AÇIKLANACAK

İKİNCİ AŞAMA 6 MAYIS’TA, FİNAL 10 HAZİRAN’DA...

KOLEJLERE 2017-18 ÖĞRETİM YILINDA TOPLAM 595 ÖĞRENCİ ALINACAK

Lefkoşa, 27 Ocak 17 (.): Devlet kolejlerine önümüzdeki öğretim yılında alınacak 595 öğrencinin belirlenmesi için düzenlenen Kolej Giriş Sınavları’nın birinci basamağı (KGS-1), yarın yapılıyor.

7 sınav merkezinde yer alacak sınava, kayıt işlemlerini tamamlamış toplam 2 bin 61 öğrencinin katılması bekleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde, iki oturum üzerinden gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturum ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının yarın akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Mayıs Cumartesi, üçüncü basamak sınavı (KGS-Final) ise 10 Haziran Cumartesi yapılacak.

Öğrenciler; bu sınavlardan elde ettikleri puanlar sonucunda hesaplanacak (%25 KGS-1 + %25 KGS-2 + %50 KGS-Final) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecekler.

TOPLAM 595 ÖĞRENCİ ALINACAK

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

(GÖZ/GÜL)

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