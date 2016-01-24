Kolej Sınavının Sonuçları Tam Liste

KOLEJLERE GİRİŞ SINAVI BİRİNCİ BASAMAK SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) dün gerçekleştirilen Birinci Basamak sonuçları açıklandı. Kolej Giriş Sınavı’nın ikinci basamağı 7 Mayıs Cumartesi, üçüncü basamağı 11 Haziran Cumartesi yapılacak.
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