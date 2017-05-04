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04 Mayıs 2017 Perşembe 16:14

Kolej Giriş Sınavı’nın 2. Basamağı Cumartesi

Kolej Giriş Sınavı'nın 2. Basamağı Cumartesi
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595 KONTENJAN İÇİN 2071 ÖĞRENCİ YARIŞIYOR

İLK İKİ BASAMAK YÜZDE 25’ER, HAZİRAN AYINDAKİ SON BASAMAK 50 PUAN DEĞERİNDE

Toplam 3 aşamalı Kolej Giriş Sınavlarının 2. basamağı (KGS-2), cumartesi günü yapılacak.

Türk Maarif Koleji, Bület Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09:00-10:30, ikinci oturumu ise 11:00-12:30 saatleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan toplam 2 bin 71 öğrencinin katılması bekleniyor.

Açıklamada, sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarının bakanlığın www.mebnet.net adresinden yayımlanacağı, cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanacağı belirtildi.

Kolej Giriş Sınavları’nın üçüncü ve son basamak sınavı (KGS-Final) 10 Haziran’da yapılacak. Öğrenciler final sınavının ardından, her üç basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%25 KGS-1 + %25 KGS-2 + %50 KGS Final) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edecek.

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