FLAŞ HABER

Parmak İzi Ele Verdi

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Ocak 2017 Pazar 06:48

Kolej Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Kolej Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Devlet kolejlerine önümüzdeki öğretim yılında alınacak 595 öğrencinin belirlenmesi amacıyla düzenlenen Kolej Giriş Sınavları’nın birinci basamağı (KGS-1) sonuçları açıklandı.

KGS-1, dün Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Bekirpaşa Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 7 sınav merkezinde yapılmıştı.

Kolej Giriş Sınavları’nın ikinci basamak sınavı (KGS-2) 6 Mayıs Cumartesi, üçüncü basamak sınavı (KGS-Final) ise 10 Haziran Cumartesi yapılacak.

Öğrenciler; bu sınavlardan elde ettikleri puanlar sonucunda hesaplanacak (yüzde 25 KGS-1 + yüzde 25 KGS-2 + yüzde 50 KGS-Final) Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2017-2018 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

TOPLAM 595 ÖĞRENCİ ALINACAK

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 595 öğrenci, 2017-2018 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Piyangosu'nda Büyük İkramiye Lefkoşa'da Devlet Piyangosu'nda Büyük İkramiye Lefkoşa'da
İki Yaralı Var İki Yaralı Var
Kocasını Kıskanıp Ev Bastı! Kocasını Kıskanıp Ev Bastı!
14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart’ta Kozanköy’de 14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart’ta Kozanköy’de
EMITT’te KKTC Standına En İyi Stant Ödülü EMITT’te KKTC Standına En İyi Stant Ödülü
Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’nde Yeni Yönetim Diyaliz Ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği’nde...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Devlet Piyangosu'nda Büyük İkramiye Lefkoşa'da
Devlet Piyangosu’nun 28 Ocak çekilişi dün akşam yapıldı. Çekilişte büyük ikramiye olan 200.000 TL,...

Haberi Oku