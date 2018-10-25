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Kokain zanlıları teminata bağlandı

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Timur Sonya, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan’ın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan ek tutukluluk süresi dolan zanlılar, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Kokain zanlıları teminata bağlandı

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Timur Sonya, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan’ın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan ek tutukluluk süresi dolan zanlılar, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

25 Ekim 2018 Perşembe 17:01
Kokain zanlıları teminata bağlandı

Kokain zanlıları teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Girne’de düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Timur Sonya, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan’ın hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aleyhlerinde alınan ek tutukluluk süresi dolan zanlılar, bugün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlılar Timur Sonya, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan’ın Girne’de meydana gelen “Kokain ve Hintkeneviri Türü Kanunsuz Uyuşturucu Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anımsattı. Duman, 19 Ekim’de zanlı Timur Sonya’nın ikametgâhına düzenlenen operasyonda 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü ve 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis çavuşu Barış Duman, gözaltına alınması sonrası gönüllü ifade veren zanlının söz konusu uyuşturucu maddeleri zanlı Neal Sallakoğlu’ndan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu dile getirdi. Duman, Sallakoğlu’nun işletmeciliğini yaptığı spor salonuna gerçekleştiren operasyonda 7 gram ağırlığında kokain ve 9 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Polis çavuşu, gönüllü ifade veren zanlının tasarrufunda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri 14 gram kokain ve 14 gram hintkeneviri olarak Mağusa’da zanlı Ercan Denizhan’dan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu ifade etti. Zanlı Ercan Denizhan’ın Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis çavuşu Barış Duman, gönüllü ifade vermeyen zanlının aleyhindeki suçlamaları reddettiğini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Barış Duman, zanlıların davaları görülünceye kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların yargılanıncaya kadar davalarında hazır bulunmalarını sağlamak için yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Dündar ayrıca zanlı Timur Sonya’nın 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verirken, Neal Sallakoğlu ve Ercan Denizhan’ın 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmalarına emir verdi. Yargıç Meltem Dündar, Sallakoğlu’nun KKTC vatandaşı iki kefilin imza edeceği 75’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine, Denizhan’ın ise KKTC vatandaşı bir kefilin imza edeceği 25’er bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi. 


 

Son Güncelleme: 25.10.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
KokainZanlı
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