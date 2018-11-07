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Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Başpınar-Lapta bölgesinde gerçekleşen operasyonda tutuklanan Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen, Günaltay Bahit, Ali Karausta ve Fırat Tanık aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, bugün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​

Narkotik ekiplerinin hafta sonu Başpınar-Lapta bölgesinde gerçekleşen operasyonda tutuklanan Ali Bünyat, Nail Bünyat, Onur Şen, Günaltay Bahit, Ali Karausta ve Fırat Tanık aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, bugün ek süre talebi ile yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

07 Kasım 2018 Çarşamba 16:28
Kokain soruşturması sürüyor​​​​​​​

Kokain soruşturması sürüyor
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, mahkemede verdiği ifadede uyuşturucu operasyonunun Lapta- Başpınar bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. 
Polis memuru Mustafa Zor, zanlı Ali Bünyat’ın kullanımındaki kiralık aracın polis tarafından durdurularak araçta arama gerçekleştiğini anlattı. 
Zor, arama sonucu araçta ele geçirilen 2 gram kokain’in ardından zanlı Ali Bünyat ile beraber Nail Bünyat, Onur Şen ve Günaltay Bahit’in tutuklanarak Şen ve Bahit’in itirafları sonucu operasyonu devam ettirdiklerini kaydetti. 
Zor, zanlılar Onur Şen ve Günaltay Bahit’in itirafları sonucu aralarında para toplayarak zanlı Fırat Tanık’a vererek zanlı Ali Karausta’dan uyuşturucu maddeyi temin ettiklerini belirtti. Zor, zanlı Karausta’nın tespit edildiğini ve üzerinde 17 gram 17 paket kokain ve 1 gram Hintkeneviri ele geçirdiklerini anlattı. Soruşturma memuru, ele geçirilen uyuşturucu maddenin önceki gün analiz yapılmak üzere Devlet Laboratuarına gönderildiğini ifade etti. Polis memuru, alınan üç günlük tutukluluk süresinde mahkeme emri ile zanlı Fırat Tanık’ın evinde arama yapıldığını uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan çok sayıda boş uyuşturucu paketi tespit ettiklerini kaydetti. Zor, zanlı Ali Karausta’nın ise tasarrufunda uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 60 Sterlin ve 400 TL nakit para ele geçirdiklerini belirtti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, olayla bağlantılı 1 kişinin olduğundan şüphelendiklerini ve aranan emareler olduğunu ifade eden Zor, zanlıların altışar gün daha tutuklu kalmalarını talep etti. 


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine değinerek 6’şar gün daha tutuklu kalmalarına karar verdi. 
 

Son Güncelleme: 07.11.2018 17:31
Anahtar Kelimeler:
KokainTutuklu
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