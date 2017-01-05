Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR



Kartal Harman



Evet kantinci çocuğuyum...

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel yayın yönetmeni Kartal Harman isyan etti . Bugün KTÖS tarafından yapılan basın açıklaması ile okul kantini işletmeciliği ile küçümsenmek ve eleştirilmek istenen Kartal Harman'dan tokat gibi cevap geldi . Sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden yaptığı açıklamada KTÖS yöneticilerine de seslenerek açıklama yapan ve okul kantini çalıştıran anne ve babasına da teşekkür eden Harman, evet onlar benim annem ve babam ; köfte satar , ayran satar ama bazıları gibi vatan Satmazlar dedi .