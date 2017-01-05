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05 Ocak 2017 Perşembe 19:00

Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR

Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR
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Köfte, Ayran Satarlar Ama VATANI SATMAZLAR

Haberal Kıbrıslı Gazetesi Genel yayın yönetmeni Kartal Harman isyan etti . Bugün KTÖS tarafından yapılan basın açıklaması ile okul kantini işletmeciliği ile küçümsenmek ve eleştirilmek istenen Kartal Harman'dan tokat gibi cevap geldi . Sosyal medya facebooktaki kişisel profilinden yaptığı açıklamada KTÖS yöneticilerine de seslenerek açıklama yapan ve okul kantini çalıştıran anne ve babasına da teşekkür eden Harman, evet onlar benim annem ve babam ; köfte satar , ayran satar ama bazıları gibi vatan Satmazlar dedi .

İşte o paylaşım :

Kartal Harman

Evet kantinci çocuğuyum...

Şule 65 yaşındadır Hasan da 66.
Biri anamdır biri babam.
Hergün sabah 5'de kalkarlar ve düşerler yollara.
Okulun ilk zili ile başlar onlarında işleri.
Onlar sizin o küçümsediğiniz 'kantinci' deyip geçtiğiniz işten ekmeklerini kazanırlar.
Her ne kadar da benim annem ve babam oldukları için öğretmenlere alış veril yapmayın diye baskı kursanızda şükür kazanabiliyorlar ekmeklerini!
Evet, onlar kantincidirler, bende kantinci çocuğu!
Bugün KTÖS yönetimi bir açıklama yapmış ve sormuş Kartal Harmana kantin verildi mi diye?
Cevap veriyorum size.
Benim adıma kantin yok!
Ama anam ve babam kantincidirler, alın terleri ile ekmeklerini kazanırlar bu işten.
Ne sosyal sigortalardan emeklidirler, nede devlet memurluğundan!
Belki sizler gibi 400 metre kare evde kalıp nede 22 bin TL maaş almıyorlar ama kirada bir evde oturabiliyorlar şükür!
Ne hırsızlık yaparlar, nede namussuzluk..
Onlar kantincidirler ve bende gurur duyarım onlarla.
Onlar;
su satar,
tost satar,
sandviç satar,
köfte satar,
ayran satar,
çay satar,
Ama içinizden bazıları gibi 'vatan satmazlar..!'
Anam, babam canımsınız sakın ola moralinizi bozmayın siz alın terinizle işinizi yapıyorsunuz.
Ellerinizden öperim...






 
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