Kofalı İnşaatta 2 Ayda 2. Ölüm

Başkent Lefkoşa’nın Küçükkaymaklı bölgesinde Kofalı İnşaat şirketine ait inşaatta meydana gelen iş kazasında 42 yaşındaki Mehmet Ezer hayatını kaybetti…

Ömer Kadiroğlu-Kıbrıs Manşet

Başkent Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Barış Manço Parkı yanında yapımı devam eden Kofalı İnşaat şirketine ait Kofalı Ecopark Apartmanları inşaatlarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında 42 yaşındaki işçi Mehmet Ezer hayatını kaybetti.

Söz konusu apartmanların dördüncü katında çalışmakta olan Ezer, dengesini kaybederek 15,30 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisi ile ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Ezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Aynı İnşaatta ikinci ölüm...

Söz konusu inşaatta iki ay önce yine bir ölümlü iş kazası daha meydana gelmiş ve bu iş kazasında da üçüncü kattan düşen 18 yaşındaki genç Yavuz Bay hayatını kaybetmişti.

Söz konusu inşaatta meydana gelen ikinci ölümlü iş kazası ile ilgili yetkililerin ne gibi bir işlem yapacağı ise merak konusu oldu.