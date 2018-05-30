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Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü

İntihara teşebbüs etti

Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü

İntihara teşebbüs etti

30 Mayıs 2018 Çarşamba 08:36
Kocasının paylaşımına öfkelenip çocuğunu öldürdü

Kıbrıs Manşet Özel Haber

7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı vahşice katleden Bilge Lord Kunduracı dün sabahın erken saatlerinde mahkemeye çıkarıldı.

Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad huzurunda görülen duruşmada savcılık adına Ergin Atıcı hazır bulunurken, polis müfettişi Mehmet Sözmener olguları aktardı.

Polis müfettişi Mehmet Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın “taammüden adam öldürme” suçundan methalder olduğunu belirtti. Müffetiş Sözmener, zanlının ayrılma aşamasında olduğu eşi Ercan Kunduracı’nın 25 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşıma sinirlenerek, kendisinin ve oğlunun yaşamına son vermeye karar verdiğini söyledi.

Polis müfettişi Mehmet Sözmener, zanlının 26 Mayıs Cumartesi akşamı Ercan Kaya’yı uyuduğu esnada bıçakla karnından yaraladığını ancak fiiline devam etmediğini açıkladı.

Uyurken bıçaklamaya devam etti

Polis müfettişi Mehmet Sözmener, cinayet zanlısı Bilge Lord Kunduracı’nın 27 Mayıs Pazar saat 08.00 sıralarında yeniden eyleme geçtiğini ve Ercan Kaya’yı karnından ve göğsünden defalarca bıçakladığını söyledi. Yeniden aldığı bıçak darbeleri sonrası 7 yaşındaki minik Ercan Kaya Kunduracı, gece saat 22:30 raddelerinde hunharca bir cinayet sonucu hayatını kaybetti.

İntihara teşebbüs etti

Polis müfettişi Mehmet Sözmener, mahkemeye olguları aktardığı esnada, cinayet zanlısı Bilge Lord Kunduracı’nın cinayet sonrası kendi bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ve bilincini kaybederek yere düştüğünü belirtti.

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Çocuğu öldürdükten sonra Whatsapp’tan babasının çalışanına mesaj attı

Annesi tarafından hunharca bir cinayete kurban giden 7 yaşındaki minik Ercan Kaya’nın hemen ölmediğini kaydeden Polis müfettişi Mehmet Sözmener, zanlı Bilge Lord Kunduracı’nın bıçak darbeleri sonucuna bağlı olarak akşam saat 22.30 sıralarında, zanlının oğlunun öldüğünü tespit ettiğini açıkladı.

Polis müfettişi Mehmet Sözmener, cinayet zanlısı Bilge Lord Kunduracı’nın  babası Tahir Lord’un yanında çalışan bir şahsa Whatssaptan mesaj atarak, oğlunu öldürdüğünü, kendisinin acı çektiğini bildirdiğini, söz konusu şahsın ise olayı babası ile annesine bildirdiğini, Tahir Lord ile Sümer Lord’un olay yerine gittiğini belirtti.

Dedesi Tahir Lord’un kalbi dayanmadı

Annesi tarafından vahşice öldürülen 7 yaşındaki minik Ercan Kaya Kunduracı’nın dedesi Tahir Lord’un çektiği acıya dayanamayarak kalp krizi geçirdiğini dile getiren Polis müfettişi Mehmet Sözmener, ambulansla hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Tahir Lord’un yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini söyledi.

Aynı yatakta yatarken bulundular

112 Acil Servis’ten aldıkları bilgi üzerine olay yerine gittiklerini kaydeden polis, eve gittiklerinde anne ile oğulun aynı yatakta olduğunu ve sağlık görevlileri tarafından kontrol edildiklerini söyledi.

Yapılan kontrol sonucu, 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı’nın hayatını kaybettiğinin tesbit edildiğini belirten Polis müfettişi Mehmet Sözmener, zanlının olay mahallinde ifade verdiğini, polis karakolunda da suçunu itiraf ettiğini kaydetti ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü

Huzurunda görülen davayla ilgili Kaza Mahkemesi Yargıcı Rauf Kürşad, işlenen suçun vahametine vurgu yaparak zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı kalabalık bir polis koruması altında getirildiği mahkemeden yine yoğun güvenlik önlemleri altında götürüldü.

Anahtar Kelimeler:
CinayetBilge Lord KunduracıErcan Kaya KunduracıErcan Kunduracı
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