Kocasını yaralamaktan yargılanacak...

Tartıştığı kocası Mejdi Masharqa’yı ekmek bıçağıyla karnından yaralayan Gülizar Masharqa dün teminatla serbest bırakıldı.



Akdeniz Köyü’nde salı akşamı çıkan tartışma sonucu kocası Mejdi Masharqa’yı ekmek bıçağı ile karnından yaralayan Gülizar Masharqa, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Olayın ardından ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alınan Mejdi Masharqa’nın sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzuruna çıkarılan 29 yaşındaki Gülizar Masharqa’nın aleyhindeki suçlamalarla ilgili olarak Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Maviş yeminli şahadet verdi.

Maviş, zanlının “yaralama” suçundan methaldar olduğunu kaydetti. Meseleyle ilgili tahkikatın tamamlandığını kaydeden Maviş, bu aşamada zanlı Masharqa’nın ilerde davalarında hazır olabileceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, sunulan şahadeti dikkate alarak zanlı Gülizar Masharqa’nın yurt dışına çıkışının yasaklanıp en yakın polis karakoluna haftada iki kez ispat-ı vücut yapmasına karar verdi.

Mesutoğlu ayrıca zanlının, 50 bin TL’lik şahsi kefalet imzalaması karşılığında serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren Zanlı Masharqa davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı.



