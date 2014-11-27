Kocasını Boğarak Öldüren Kadının Duruşmasında Olay

Kozlu ilçesinde, şiddet uyguladığı iddiasıyla eşini boğduğu öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi. Oğlu öldürülen baba, hakimle atıştı





Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, şiddet uyguladığı iddiasıyla eşini boğduğu ileri sürülen kadının yargılanmasına devam edildi. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ayşegül Erke, müştekiler Ethem Erke ve Derya Balkan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, iddia makamı mütalaa için süre verilmesini talep etti.



DAVANIN ERTELENMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ



Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 18 Aralık’a ertelemek istediği sırada müşteki tarafın avukatı yoğunluğundan dolayı yargılamanın ileri bir tarihe bırakılmasını istedi. Heyet bir sonraki duruşmanın tarihini ocak ayına vermeye hazırlandığı sırada ise maktul Mehmet Ali Erke’nin babası Ethem Erke, oğlunun ölüm yıl dönümünün olduğu ayda duruşmanın görülmesini istemediğini dile getirdi.

"HARİÇTEN GAZEL OKUMUYORUM, ADALET İSTİYORUM"

Bunun üzerine, mahkeme başkanı, babaya "Hariçten gazel okuma. Duruşma için başka bir tarih verdik, o tarihi avukatın istemedi. Tabi ki verilen tarihi bekleyeceksin" dedi. Erke de "Ben hariçten gazel okumuyorum, adalet istiyorum" ifadesini kullandı. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, sanığın kaçma şüphesinin bulunmaması ve adli kontrol tedbirinin yeterli olacağı kanaatiyle Erke’nin tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine karar vererek, duruşmayı 29 Ocak’a erteledi.

TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kozlu beldesinde 8 Ocak’ta tartıştığı eşi Mehmet Ali’yi boğan Ayşegül Erke, polise teslim olmuş, nöbetçi mahkemece eylemi meşru müdafaa sınırlarında kaldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediği iddiasıyla 24 yıla kadar hapsi istenmişti.