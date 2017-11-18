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18 Kasım 2017 Cumartesi 11:18

KOCAELİLİ SANAYİCİLER KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI’NI ZİYARET ETTİ

KOCAELİLİ SANAYİCİLER KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI'NI ZİYARET ETTİ
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Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı heyeti, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamada, Kocaeli ilinin sanayicilerini temsilen yapılan ziyarette, iki oda arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi anlamında fikir alışverişi yapıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak, konuk heyete, KKTC sanayi sektörü ve ülke genel ekonomik durumu hakkında bilgi verdi. Kaymak ayrıca 2 ülke arasında gerçekleştirilmiş Su Temin Projesi ve 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Kablo ile Elektrik Temin Proje’lerinin KKTC ekonomisine yönelik sağlayacağı katkılarla üretim, ihracat ve yatırım anlamında ortaya çıkacağı öngörülen fırsatlar hakkında bilgilendirme.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytincioğlu ise, Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı’nın KKTC ekonomisinin kalkınması doğrultusunda yatırımlar ve AB nezdinde KKTC’nin çıkarları doğrultusunda yapılabilecek lobicilik çalışmaları konusunda KTSO ile etkin işbirliğine hazır olduklarına ifade etti. 
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