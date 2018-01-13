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Koç'u Allah Korudu

Koç'u Allah Korudu

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:26
Koç'u Allah Korudu
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''Koç'u Allah Korudu ''

322 promil alkol tesiri altında Lefkoşa'dan Girne'ye doğru yola çıkan 42 yaşındaki sürücü,Boğaz'a varamadan önündeki araca çarptı

 Lefkoşa-Girne Anayolunda dün gece aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu aynı yöne seyreden iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre kaza,dün gece saat 23:00 sıralarında Lefkoşa'dan Girne istikametine doğru NM 843 plakalı aracıyla seyreden Hüdaverdi Zorel (E-42),

aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu aynı istikamete doğru seyreden Erkin Koç (E-41) yönetimindeki CP 614 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile CP 614 plakalı araç savrularak yolun solundan çıkarak durabildi.

Araç sürücüleri Hüdaverdi Zorel ve Erkin Koç kazanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yaralı vaziyette Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede gerekli tetkikleri yapılan ve hayati tehlikesi bulunmayan kazazedelerin müşahede altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan kazaya sebep olduğu ileri sürülen Hüdaverdi Zorel isimli sürücünün 322 promil alkol rsiri altında olduğu belirlendi.

Kaynak : Diyalog

Son Güncelleme: 13.01.2018 13:37
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