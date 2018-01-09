Koalisyon Hesapları

Siyaset dünyası eline kalem kağıdı aldı. Herkes hükümet olacak sayıyı arıyor. UBP, DP, YDP olacak diyen de var, CTP, HP, TDP, YDP kurar diyen de…

SÜRPRİZ SONUÇLAR ÇIKTI



50 SANDALYELİ Cumhuriyet Meclisi’nde UBP yüzde 35.5 ile birinci parti oldu ama hiçbir parti tek başına iktidarı sağlayacak çoğunluğa ulaşamadı. UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, YDP 3, DP 2 milletvekiline sahip oldu. İsim bazında en büyük sürpriz Tahsin Ertuğruloğlu ve Kemal Dürüst’ün Meclis’e girememesi oldu.



GEÇİCİ HÜKÜMET İDDİASI



CTP ve HP seçim sonuçlarının ardından UBP ile koalisyon yapmayacağını tekrarlayınca, gözler UBP, YDP ve DP’ye çevrildi. ÜÇ partinin sandalye sayısı 26’yı buluyor. Bir başka önemli iddia ise CTP, HP ve TDP’nin yanlarına YDP’yi de alarak “Hesap soracak” geçici bir hükümet kurabileceği yönünde.



KKTC’de seçimin ardından yeni meclisin ve yeni hükümetin oluşumu için anayasal süreç, sonuçların kesinleşmesiyle başlayacak...





2013’te yüzde 69.41 olan seçime katılım oranı önceki günkü seçimde yüzde 66.2’ye düştü. İlk kez 6 partili bir meclis oluşuyor...



Kıbrıslı Türklerin 1974 sonrasındaki 14’üncü milletvekilliği seçimi olan dünkü seçimle, Meclis’e ilk kez 6 parti birden giriyor.



8 siyasi partinin katıldığı seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre yüzde 5’lik barajı 6 parti geçti. UBP’nin 21, CTP’nin 12, HP’nin 9, DP’nin 3, TDP’nin 3, YDP’nin de 2 milletvekili çıkaracağı hesaplanıyor.



1976’daki seçimde meclise 4, 1981’de 5, 1985’te 4, 1990’da 2, 1991’de 2, 1993’te 4, 1998’de 4, 2003’te 4, 2005’te 3, 2009’da 5, 2013’te ise 4 parti girmişti.



KATILIM ORANI



190 bin 553 seçmenden 126 bin 196’sının oy kullandığı önceki günkü seçimde geçerli oy sayısı 5 milyon 360 bin 149.



Katılım oranının yüzde 66.2 olduğu seçimde UBP yüzde 35.58, CTP yüzde 20.92, HP yüzde 17.08, TDP yüzde 8.64, DP yüzde 7.84, YDP yüzde 7, TKPYG yüzde 2.68, MDP yüzde 0.13 ve bağımsızlar 0.13 oy aldı.



Seçime katılan bağımsız adaylar Ashraf Faiq’a 357, Osman Zorba’ya 487, Çetin Sadeli’ye 3 bin 247, Cüneyt H. Küçük’e 293, Cuma Ülker’e 429, Korhan Ekcan’a 415, Gül Çataloğlu’na 564, Ayhan Korel’e 651 ve Ali Sanatkar’a 508 oy verildi.



2013 SEÇİMLERİNDEKİ ORANLAR



KKTC’de bir önceki milletvekilliği seçimi 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı.



Bu seçimin resmi ve kesin sonuçlarına göre, CTP yüzde 38,36 ile birinci sırada çıkmış ve 21 milletvekili çıkarmıştı.



UBP yüzde 27.32 ile ikinci sırayı alarak 14 milletvekili kazanırken, DP-UG yüzde 23.15’lik oy oranıyla 12 milletvekiline sahip olmuştu.



Seçime katılan partilerden TDP yüzde 7.40’lık oyuyla Meclis’te 3 sandalyeyle temsil ediliyordu.



Seçime katılan diğer parti BKP ise yüzde 3.20 oyuyla barajı aşamamıştı.



2013 seçimlerinde 670 sandık ve 172 bin 803 seçmen vardı. 119 bin 940 seçmen oy kullanmış ve seçime katılım oranı yüzde 69.41 olmuştu.



ANAYASAL SÜREÇ



KKTC’de seçimin ardından yeni meclisin ve yeni hükümetin oluşumu için anayasal süreç, sonuçların kesinleşmesiyle başlayacak.



Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin kesin sonuçlarını Resmi Gazete’de ilan etmesinin ardından seçim sonrası anayasal süreç başlayacak ve milletvekili seçilenler mazbatalarını alacak.



Resmi Gazete’deki ilandan 10 gün sonra Cumhuriyet Meclisi, milletvekillerinin yemin etmesi gündemiyle çağrısız olarak, en yaşlı milletvekilinin başkanlığında yemin için toplanacak. Divan katipliklerini ise en genç iki milletvekili yapacak.

Meclis’in yemin töreninden sonra geçici başkanlık divanının toplanarak divan seçimlerinin yapılabilmesi için çalışmaları başlatması da gerekiyor.



Bu süreçte mevcut hükümet istifasını Cumhurbaşkanı’na sunacak ancak yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar mevcut hükümet göreve devam edecek.