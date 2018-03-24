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KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliği olan 8.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi’ni, yarın Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan risk altındaki küçük çocuklar yararına yarın düzenliyor.

KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliği olan 8.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi’ni, yarın Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan risk altındaki küçük çocuklar yararına yarın düzenliyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 13:47
KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK
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KLASİK OTOMOBİLLER YARIN GAZİMAĞUSA NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA OLACAK

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, yılın ilk etkinliği olan 8.Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi’ni, yarın Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan risk altındaki küçük çocuklar yararına yarın düzenliyor.



Dernek’ten yapılan açıklamada, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlikte, Lefkoşa’dan 13.00’da çıkacak olan araçlar, 17:00’e kadar Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda olacak. Meydanda çeşitli etkinlikler yer alacak.



Pekur Ltd ana sponsorluğundaki faaliyet, Gazimağusa Belediyesi, Capital FM ve Tekin İletişim katkılarıyla yapılacak. 


Araçların sergileneceği Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda,  Komisyon tarafından Şubat tatilinde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlenen sanat kampına katılan Lefkoşa Surları içerisinde yaşayan çocukların yaptığı resimler de satışa sunulacak. Satıştan elde edilen gelir de bu risk altındaki çocuklara yönelik kullanılacak.

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