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KLASİK OTOMOBİLLER GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SERGİLENDİ

KLASİK OTOMOBİLLER GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SERGİLENDİ

25 Mart 2018 Pazar 18:57
KLASİK OTOMOBİLLER GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SERGİLENDİ
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KLASİK OTOMOBİLLER GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NİN EV SAHİPLİĞİNDE NAMIK KEMAL MEYDANI’NDA SERGİLENDİ

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “8. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi”ne katılan klasik arabalar, Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi.


Gazimağusa Belediyesi’nin yanı sıra Pekur LTD’in sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğinde yapılan etkinlik kapsamında geliri uyuşturucu ile mücadelede kullanılmak üzere resim satışı yapıldı. Etkinlikte ayrıca İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Öğrencilerinin üretimlerinin satışı da yapıldı.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1947 ile 1980 yapım yılı arasındaki 100’ün üzerindeki klasik otomobilin sahipleri Lefkoşa’dan başladıkları gezilerinde Gazimağusa’nın Namık Kemal Meydanı’na gelerek otomobillerini sergilediler. Klasik otomobillere yoğun ilgi gösteren turistler ve yerli halk, araçları hem inceledi hem de onlarla birlikte fotoğraf çektirdi. Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları erkinin gösteri yaptığı etkinlikte ayrıca Derneği Başkanı Burçin Aliusta tarafından Başkan İsmail Arter’e katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin Lefkoşa’dan başlayarak Gazimağusa’ya gelen klasik otomobiller gezisine destek verdiklerini ifade ederek, meydanda sergilenen resimlerin satışının uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na verilerek gençlerin uyuşturucudan uzaklaştırmak için kullanılacak olmasının da anlamlı olduğunu söyledi. İnsanlarımızın klasik arabaları bir kez daha görme şansı yakaladığını ve nostalji yaşadığını ifade eden Başkan Arter, organizasyona destek vermeye devam edeceklerini söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta ise, dernek olarak 2018 yılının ilk etkinliğine böylesi tarihi ve güzide meydanda başlamalarının mutluluğunu yaşadıklarını, geçen yıldan bunun planlamasını yaptıklarını, geziyi Perkur LTD sponsorluğunda başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Lefkoşa ve civar bölgelerden 70 klasik araçla geldiklerini, toplamda ise araç sayısının 100’ü aştığını, ifade eden Aliusta, sponsorları Perkur LTD’e ve destekleri için Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti. Aliusta, ülkemizin görülmeye değer tarihi Namık Kemal Meydanı’nda geleneksel olarak yaptıkları nostaljik faaliyetlerine bundan sonra da devam edeceklerini söyledi.
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Gazimağusa sorumlusu Metin Delideniz ise, Mağusalı bir klasik sever olarak etkinliğin Mağusa’da yapılmasından memnuniyet duyduğunu, belediyeye ilk başvurduklarında olaya çok sıcak bakması ve tüm hazırlığı yapmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, bundan dolayı Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti. Klasik otomobiller etkinliğinde uyuşturucu konusunun ana amaç olmasının çok önemli olduğunu ifade eden delideniz, bundan sonra da sosyal yara olan konulara dikkat çekeceklerini söyledi.

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