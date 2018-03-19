Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115998
ALTIN
166.363
DOLAR
3.9399
STERLİN
5.5208
EURO
4.8482
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ
ÖZERSAY ÇAVUŞOĞLU İLE BİR ARAYA...
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY ANKARA'DA..
ÖZERSAY ANKARA'DA..
Yine Kaza
YİNE KAZA!
Ergün Tutuklu Yargılanacak
ERGÜN TUTUKLU YARGILANACAK
banner256

KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ’NDEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE DESTEK

KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ’NDEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE DESTEK

19 Mart 2018 Pazartesi 16:01
KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ’NDEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE DESTEK
banner238

YARIN “8. TEKERLEKLER CİRİLENSİN OTOMOBİL GEZİSİ” İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

 Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmalarına destek vermek ve “Maksimum Sanat Minimum Risk” Projesinde üretilen ürünlerin satışına katkı sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre “Çocuklarımızı Risklerden Korumaya Hazırız” sloganıyla 25 Mart Pazar günü düzenlenecek“8. Tekerlekler Cirilensin Otomobil Gezisi” ile ilgili basın toplantısı yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Salonu’nda yer alacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından önleme çalışmaları çerçevesinde “Maksimum Sanat Minimum Risk” sloganıyla Şubat Tatili Sanat Kampı ve Sergisi gerçekleştirilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Klasik OtomobilKlasik Otomobil DerneğiUyuşturucu Ile Mücadele Komisyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK
“SOL HAREKET” YARIN BAŞBAKANLIK ÖNÜNDE “YASAKLARA İNAT YAŞASIN KİTAP” EYLEMİ YAPACAK
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
İZCAN: “NEWROZ BAYRAMI KUTLAMALARI ESNASINDA, POLİSİN ŞENLİĞE KATILANLARA TAVRI KABUL EDİLEMEZ”
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ
“KARATAHTA” İSKELE’DE SAHNELENDİ

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim