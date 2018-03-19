KLASİK OTOMOBİL DERNEĞİ’NDEN UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEYE DESTEK

YARIN “8. TEKERLEKLER CİRİLENSİN OTOMOBİL GEZİSİ” İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Kuzey Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmalarına destek vermek ve “Maksimum Sanat Minimum Risk” Projesinde üretilen ürünlerin satışına katkı sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre “Çocuklarımızı Risklerden Korumaya Hazırız” sloganıyla 25 Mart Pazar günü düzenlenecek“8. Tekerlekler Cirilensin Otomobil Gezisi” ile ilgili basın toplantısı yarın saat 10.00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Salonu’nda yer alacak.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından önleme çalışmaları çerçevesinde “Maksimum Sanat Minimum Risk” sloganıyla Şubat Tatili Sanat Kampı ve Sergisi gerçekleştirilmişti.