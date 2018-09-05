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Kktprecd 14. Ulusal Kongresi Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin (KKTCPRECD) 14. Ulusal Kongresi, yarın saat 13.00’te Merit Cyrstal Cove Otel’de başlayacak.

Kktprecd 14. Ulusal Kongresi Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin (KKTCPRECD) 14. Ulusal Kongresi, yarın saat 13.00’te Merit Cyrstal Cove Otel’de başlayacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Kktprecd 14. Ulusal Kongresi Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin (KKTCPRECD) 14. Ulusal Kongresi, yarın saat 13.00’te Merit Cyrstal Cove Otel’de başlayacak.

KKTCPRECD’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) ile ortaklaşa düzenlenen kongrede rejeneratif ve reoperatif temaları işlenecek.
Rejeneratif Plastik Cerrahi bölümünün kongre başkanlığını Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Vargel, Reoperatif Plastik Cerrahi bölümünün kongre başkanlığını ise Op. Dr. Mithat Ulay’ın üstlendiği kongre, TPRECD bölge toplantısına da ev sahipliği yapacak.
Kongrede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’tan plastik cerrahi, nörobiyoloji, kanser biyolojisi, hematoloji ve histoloji uzmanları yer alacak.
Toplantıya kanser alanındaki çalışmalarıyla tanınan Nörobiyoloji ve Kanser Biyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz (ABD) ve yağ greftleri ve yağ kökenli kök hücre çalışmalarıyla tanınan Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alexandra Conde Green (ABD) de konuk konuşmacı olarak katılacak.
“Kök hücre, hücresel tedaviler, yağ enjeksiyonları” konularının Rejeneratif Plastik Cerrahi, “Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi sonrası gelişebilen komplikasyonlar, alınacak önlemler ve tedavileri” konularının ise Reoperatif Plastik Cerrahi başlığında tartışılacağı kongre, 9 Eylül’e kadar devam edecek.
Açıklamaya göre, kongrenin açılışına Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılacak.
(DOĞ/SEL)
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