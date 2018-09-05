Kktf 9-10 Yaş Yaz Kupası Başlıyor





Lefkoşa, 5 Eylül 18 : Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu’nun (KKTF) düzenlediği 9-10 Yaş Yaz Kupası, 10 Eylül Pazartesi başlayacak.Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül Cuma günü sona erecek olan turnuva KKTF kortlarında gerçekleşecek. Turnuva 9 yaş kızlar, 9 yaş erkekler, 10 yaş kızlar ve 10 yaş erkekler olarak 4 kategoride yapılacak.Turnuva için son kayıt tarihinin 8 Eylül Cumartesi olduğu, geri çekilme ve kura çekiminin ise 9 Eylül Pazar günü gerçekleşeceği, kayıtların KKTF’nin e-mail adresinden yapılacağı belirtildi.(SEL) FOTOĞRAFLI