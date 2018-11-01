KÜÇÜK SPORCULAR ŞAMPİYONADA TOPLAM 5 BİRİNCİLİK 2 İKİNCİLİK 1 DÖRDÜNCÜLÜK ELDE ETTİ

KKTC’yi temsil eden çocuk fitnesçiler İtalya’da takım halinde dünya şampiyonu oldu. İtalya Milano da, 27-28 Ekim tarihlerinde yapılan Uluslararası World Artistic Dance Federations Fit-Kids (WADF) şampiyonasında Nev Fitness ekibinden 6 sporcu; “fit kid, solo&fitness dance ve fitness acrobacy” olmak üzere toplam 8 kategoride KKTC adına yarıştı.

Yarışmada Halter ve Vücut Geliştirme Federasyon Başkanı Ali Dahlameroğlu ile Neval Çelebioğlu Akgürgen uluslararası hakem olarak görev aldı.

Federasyon’dan verilen bilgiye göre WADF Dünya Şampiyonası’nda alınan dereceler şöyle:

“Fit-Kids Solo Kategorisi:

8 yaş kızlarda Şengül Karataç dünya şampiyonu, Su Bolcan kızlar dünya ikincisi; 11 yaşta kızlarda Neray Güneş dünya şampiyonu, 11 yaş erkeklerde Emre Çulluoğlu dünya şampiyonu.

Fitnes Dans Kategorisi:

8 yaş kızlarda Masal Kalkanlı dünya dördüncüsü, 11 yaş kızlarda Safiye Naz Ulusoy dünya ikincisi.

FIT-KIDS 5-8 yaş grubu Fitnes Kategorisi (Takım);

Şengül Karataç, Su Bolcan, Masal Kalkanlı’dan oluşan TRNC Nev Team dünya şampiyonu,

FIT KIDS 9 -11 yaş grubu Fitnes Kategorisi (Takım):

Emre Çulluoğlu, Neray Güneş ve Safiye Naz Ulusoy’dan oluşan Nev Fitness Trio Team dünya şampiyonu."