KKTC’Yİ KORUMA DERNEĞİ DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, 34’üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajda, “Dr. Fazıl Küçük İngiliz Sömürge Yönetimi döneminde Kıbrıs Türkünün milliyet ve şerefine tecavüz etmek isteyen her türlü unsura karşı duran bir özgürlük savaşçısıydı. Kıbrıs Türklerinin refahının ve yaşam hakkının ancak ve ancak Türk bayrağının gölgesinde bulunabileceğine inanmış, bu inançla halkını örgütlemiş bir önderdi. Yaşamı boyunca Kıbrıs davasının Türkiyesiz halledilemeyeceğinin kesinliği üzerinde durmuş; hiçbir zaman Türklüğün ayaklar altında ezilmesine izin vermemiştir” ifadeleri kullanıldı.



Mesajda “Mücadele liderimizi asla unutmayacak ve Onun emanetini geleceğe taşıyacağız. Ruhu şad olsun” denildi.



