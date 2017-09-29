KKTC’yi Koruma Derneği Başkanı Şahin’den Irak’taki Referandumla İlgili Açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği Başkanı Hatice Özler Şahin, Irak’ta yapılan referandumu kabul etmenin mümkün olmadığını kaydederek, “Bölgede Türkiye’nin de dahil olacağı dengeli bir siyaset güdülmesinden yanayız” dedi.

“KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL. BÖLGEDE TÜRKİYE’NİN DE DAHİL OLACAĞI DENGELİ BİR SİYASET GÜDÜLMESİNDEN YANAYIZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Koruma Derneği Başkanı Hatice Özler Şahin, Irak’ta yapılan referandumu kabul etmenin mümkün olmadığını kaydederek, “Bölgede Türkiye’nin de dahil olacağı dengeli bir siyaset güdülmesinden yanayız” dedi.

Irak’taki Türklerin dram yaşadığını, Kıbrıs Türkleri’nin bunu yüreğinde hissettiğini söyleyen Şahin, Türkmen coğrafyasındaki birliği korumanın Türk dünyasının geleceği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türkleri olarak bizler bağımsız devletimizi kurduk. Ne kadar şanslı olduğumuzun bilincindeyiz” diyen Şahin, Türk yurdu olan yerlerin Türk kalması için birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Şahin, Irak Kürdistan Yönetim Bölgesinde yapılan referandumun uluslararası hukuk, Irak anayasası temelinden ve meşruiyetten yoksun olduğunu söyledi.