banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93493
ALTIN
253.820
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.4717
EURO
7.6305
Başbakan Erhürman KKTC’ye Döndü
BAŞBAKAN ERHÜRMAN KKTC’YE DÖNDÜ
Devlet Mağdur Ediyor...!
Son Dakika
Devlet Mağdur Ediyor...!
Kanunsuz avlanan 3 hakkında yasal işlem
KANUNSUZ AVLANMA 
Kaçak tütün ile yakalandı
KAÇAK TÜTÜN İLE YAKALANDI
banner282
Flaş Haber
Devlet Mağdur Ediyor...!
Kapat

KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

06 Eylül 2018 Perşembe 09:29
KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

BESİM: “ÜLKENİN BİR GERÇEĞİ OLAN MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUYLA SAVAŞTA HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”

Türkiye’de topluma bağımlılıkla ilgili önleyici ve koruyucu hizmetleri yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin katkıları ve Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Yeşilay ortaklığıyla, KKTC’ye tamamen yerli istihdamla hizmet verecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için çalışmaların başlatılması kararı alındı. 


Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ve beraberindeki heyeti kabul etti.


Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit’in de yer aldığı kabulde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Kıbrıs Yeşilay Derneği ile birlikte yürüttüğü projeler hakkında Bakan Besim’e bilgi verildi. 


BESİM 


Sağlık Bakanı Filiz Besim, hükümetlerinin bağımlılıkla mücadele konusunu önemsediğini ve bu konuda özellikle Başbakanlığın çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. 


Besim, KKTC’de de YEDAM merkezlerinin açılması ve arazi bulunması için gerekli girişimleri yapacağını, ülkenin bir gerçeği olan madde bağımlılığı konusuyla savaşta her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi. 


DURSUN


Osman Baturhan Dursun, ziyarette yaptığı konuşmada, kurulduklarından bu yana bağımlılığı yok etmek için çalıştıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs’ta hem Lefkoşa hem de Gazimağusa’da ayaktan tedavi ve takip merkez,ayrıca bir de yatılı tedavi merkezi açmak istediklerini söyledi.


Dursun, KKTC’de danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulması amaçlanan merkezin bağımlılık konusunda eğitim almış kişilerle çalışacağını da ifade ederek,merkezin hem birey, hem de aileye yönelik psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceğini kaydetti. 


Dursun, devletten herhangi bir maddi bir destek talep etmediklerini ancak yer konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istediklerini belirtti.
 

Son Güncelleme: 06.09.2018 13:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nami: “Enerji Modelimizde Köklü Değişikliğe Gitmemiz Artık Kaçınılmaz”
Nami: “Enerji Modelimizde Köklü Değişikliğe Gitmemiz Artık Kaçınılmaz”
Başbakan Erhürman KKTC’ye Döndü
Başbakan Erhürman KKTC’ye Döndü
Muratağa Sandallar Şehitlerinden 12’si Daha, Kimlik Tespitinin Ardından Defnedildi
Muratağa Sandallar Şehitlerinden 12’si Daha, Kimlik Tespitinin Ardından Defnedildi
Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Nitelikli Kent” Çalışmalarının Yoğunlaştırıldığını Belirtti
Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Nitelikli Kent” Çalışmalarının Yoğunlaştırıldığını Belirtti
Devlet Mağdur Ediyor...!
Devlet Mağdur Ediyor...!
Uyuşturucu Madde Tasarrufundan 6 Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu Madde Tasarrufundan 6 Kişi Tutuklandı
Karpaz Koruma Derneği’nden İçişleri Bakanı’na Mektup…
Karpaz Koruma Derneği’nden İçişleri Bakanı’na Mektup…
Tarım Dairesi, Esentepe’de Eğitim Çalışması Düzenledi
Tarım Dairesi, Esentepe’de Eğitim Çalışması Düzenledi
Etuce Kıbrıs Temsilcisi Gökçebel Güney’de Devlet Okullarına, Kamusal Eğitime Ve Öğretmene Yapılan Saldırıları Kınadı
Etuce Kıbrıs Temsilcisi Gökçebel Güney’de Devlet Okullarına, Kamusal Eğitime Ve Öğretmene Yapılan Saldırıları Kınadı
Hür-iş Federasyonu Yarın Akşam Başbakanlık Önünde “mutfak Ateşi” Yakacak
Hür-iş Federasyonu Yarın Akşam Başbakanlık Önünde “mutfak Ateşi” Yakacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim