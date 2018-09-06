KKTC’ye “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” Kurulması İçin Çalışma Başlatılacak

BESİM: “ÜLKENİN BİR GERÇEĞİ OLAN MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUYLA SAVAŞTA HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ”



Türkiye’de topluma bağımlılıkla ilgili önleyici ve koruyucu hizmetleri yürüten Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin katkıları ve Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Yeşilay ortaklığıyla, KKTC’ye tamamen yerli istihdamla hizmet verecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) kurulması için çalışmaların başlatılması kararı alındı.





Sağlık Bakanı Filiz Besim, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun ve beraberindeki heyeti kabul etti.





Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit’in de yer aldığı kabulde, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nin Kıbrıs Yeşilay Derneği ile birlikte yürüttüğü projeler hakkında Bakan Besim’e bilgi verildi.





BESİM





Sağlık Bakanı Filiz Besim, hükümetlerinin bağımlılıkla mücadele konusunu önemsediğini ve bu konuda özellikle Başbakanlığın çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.





Besim, KKTC’de de YEDAM merkezlerinin açılması ve arazi bulunması için gerekli girişimleri yapacağını, ülkenin bir gerçeği olan madde bağımlılığı konusuyla savaşta her türlü işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.





DURSUN





Osman Baturhan Dursun, ziyarette yaptığı konuşmada, kurulduklarından bu yana bağımlılığı yok etmek için çalıştıklarını kaydederek, Kuzey Kıbrıs’ta hem Lefkoşa hem de Gazimağusa’da ayaktan tedavi ve takip merkez,ayrıca bir de yatılı tedavi merkezi açmak istediklerini söyledi.





Dursun, KKTC’de danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulması amaçlanan merkezin bağımlılık konusunda eğitim almış kişilerle çalışacağını da ifade ederek,merkezin hem birey, hem de aileye yönelik psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceğini kaydetti.





Dursun, devletten herhangi bir maddi bir destek talep etmediklerini ancak yer konusunda kendilerine yardımcı olunmasını istediklerini belirtti.

