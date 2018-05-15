KKTC’ye Kanunsuz Giriş Yapan 5 Suriye Uyruklu Tutuklandı!

POLİSİYE OLAYLAR



Lefkoşa, 15 Mayıs 18 : Muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edilen 5 Suriye uyruklu tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Suriye uyruklu S.A.A.N.(E-29), H.A. H.(E-35), T.M.S.(E-32), J.A.M.(E-29) ve K.A.N.(E-26)’nın, henüz tespit edilemeyen bir araç içerisinde bindikleri gemi ile Gazimağusa Limanı’na geldikten sonra muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz giriş yaptıkları tespit edildi.



HIRSIZLIK13 Mayıs saat 23:30 sıralarında, Haspolat'ta faaliyet gösteren Lefkoşa Belediyesi’ne ait arıtma tesisi havuzu üzerinde bulunan toplam 14 adet 800 kg ağırlığındaki alüminyum parça çalındı.Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.Y. (E-25), M.B. (E-28), S.K. (E-22) ve E.B. (E-25) tutuklandı.Öte yandan 9 Mayıs tarihinde, 22:00-22:15 saatleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren “Real-1” isimli markete müşteri olarak giden A.A.A.M.E. (E-22), A.A. (E-22) ve S.S.S.A.(E-22)’nın, market içinden aldıkları iki şişe viskiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.