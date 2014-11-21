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KKTC’ye Hipodrom Yapımı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, hipodrom yapımı için Türkiye Jokey Kulübü ile çalışma yürüten KKTC Jokey Kulübü yetkililerini kabul etti. Kabulde konuşan Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün, Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği halinde KKTC’de hipodrom inşası için önemli mesafe alındığını ancak hipodrom yapımının hayata geçirilmesi için KKTC ve Türkiye devletlerinin de buna onay vermesi gerektiğini belirtti.

KKTC’ye Hipodrom Yapımı…

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, hipodrom yapımı için Türkiye Jokey Kulübü ile çalışma yürüten KKTC Jokey Kulübü yetkililerini kabul etti. Kabulde konuşan Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün, Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği halinde KKTC’de hipodrom inşası için önemli mesafe alındığını ancak hipodrom yapımının hayata geçirilmesi için KKTC ve Türkiye devletlerinin de buna onay vermesi gerektiğini belirtti.

21 Kasım 2014 Cuma 15:34
KKTC’ye Hipodrom Yapımı…
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TAÇOY: “HASRETLE BEKLİYORUZ”

DÜZGÜN: “EPEYCE MESAFE ALDIK… DEVLETLERİN ONAY VERMESİ GEREKİYOR”

 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, hipodrom yapımı için Türkiye Jokey Kulübü ile çalışma yürüten KKTC Jokey Kulübü yetkililerini kabul etti.

Taçoy, kulübün hipodrom yapımına  yönelik çalışmalarına değinerek, “Bu hasretle gerçekleşmesini beklediğimiz bir olay” dedi.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin KKTC’de kurulması antlaşmasının spor alanında pek çok kapıyı açacak nitelikte olduğunu anlatan Taçoy, ancak hayata geçmesi için protokolün Meclisin bilgisine sunulması gerektiğine işaret etti. Taçoy, protokolün Meclis’e sunulmasına engel bir durum bulunmadığını, ancak bu konuda son adımın da atılamadığını ifade etti.

Bu konuda muhaliflerin bulunmasının doğal olduğunu kaydeden Taçoy, gençliğe pek çok kapı açabilecek gelişmelere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

KKTC’de inşa edilecek hipodromda yarışmak üzere Türkiye’den gelecek atların, istihdam alanları yaratabileceğini  anlatan Taçoy, atçılık ve at yetiştiriciliği tüzüğü olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu da belirtti.

DÜZGÜN

Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün de, ülkeye bir hipodrom kazandırılması için uzunca bir zamandır beklediklerini, sürekli hükümetlerin değişmesinin hipodrom projesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Türkiye Jokey Kulübü ile işbirliği halinde KKTC’de hipodrom inşası için önemli mesafe alındığını ancak hipodrom yapımının hayata geçirilmesi için KKTC ve Türkiye devletlerinin de buna onay vermesi gerektiğini belirten Düzgün,  Taçoy’dan yardımcı olmasını talep etti.

Düzgün, “Türkiye Jokey Kulübü sisteminin içerisinde yer alacak bir hipodromun inşa edilmesi için epeyce mesafe aldık” dedi.

Avrupa genelinde üçüncü sırada olan Türkiye’de atçılığın 2,8 milyar dolarlık bütçeyle muazzam bir sektör olduğunu belirten Düzgün, hedeflerinin Türkiye Jokey Kulübü ile birlikte inşa edilecek hipodromun yarış programına dahil edilerek KKTC’de de yarışlar yapılmasını sağlamak olduğu vurguladı.

Düzgün, hipodromun altyapısına yönelik bakanlığın teknik desteğine gerek duyulduğunu da ekledi.

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