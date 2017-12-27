KKTC’NİN YILDIZLARI 2018’E SAVOY HOTEL’DE MERHABA DEDİ

Kendisine çağlar boyunca insanların yön bulma açısından en önemli yıldızlardan biri olan kutup yıldızını simge olarak seçen Capital Group; geçtiğimiz hafta sonu 2018 yılına Savoy Otel’de düzenlenen muhteşem geceyle merhaba dedi. Capital Group bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlerin personel ve eşlerinin davetli olduğu geceye Group Aqustic, Metin Güneralp ve Türkiye’nin parlayan seslerinden Levent Dörter şarkılarıyla renk kattı.

Capital Group’un 2017’ye veda gecesi Group’un en önemli iştiraklerinden CapitalBank’ın Genel Müdürü Sayın Mehmet Akaçalı’nın konuşmasıyla başladı. Akaçalı; KKTC’de daha fazla katma değer sağlama ve sürdürülebilir büyüme performansımızı koruma hedefiyle başladıkları 2017 yılında, tüm bankacılık ihtiyaçlarında akla ilk gelen bankalardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ettiklerini belirtirken, yıl sonuna yaklaşılan bu günlerde bankacılık sektöründeki konumlarını daha da güçlendirmekten mutluluk duydularını ifade etti.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile Türkiye ve küresel piyasalardaki belirsizliğe karşın 2017 yılında CapitalBank’ın net karlılığını yaklaşık 2.5 kat artırdıklarını, KKTC’de faaliyet gösteren özel bankaların sahip olduğu toplam 10.532 milyar TL’lik aktif büyüklük içerisinde Pazar paylarını %11.5’e çıkararak 14 özel banka içerisinde ilk 6’da yeralmayı başardıklarını belirtti.

5 yıl gibi çok kısa bir sürede elde ettikleri bu finansal sonuçların deneyimli insan kaynağı, hizmet ve etkin verimlilik yönetimine dayalı büyüme stratejilerinden kaynaklandığının altını çizen Akaçalı, 2018 yılında da “büyükler liginde olmak” ve KKTC ekonomisine daha fazla kaynak sağlamak için var güçleriyle çalışacaklarının sözünü verdi.

Genel Müdür Akaçalı’nın ardından sahneye davet edilen Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı’nın sözleri sürekli alkışlarla kesildi. Tekin Arhun konuşmasında; kısa zamanda bu denli büyük bir başarıya imza atmanın temelinde sürekli olarak kendilerini yenilemenin ve değişen piyasa koşullarına uygun stratejiler geliştirmek olduğunu belirtti. Capital Group bünyesindeki tüm şirketlerin faaliyet gösterdikleri sektörlerde dinamizmleri, öncülükleri ve cesaretleriyle sadece kendileriyle yarıştığını ifade eden Tekin Arhun, “Capital Group çalışanı olmak demek KKTC’nin her alanda kalkınma ve gelişme sürecine, modernite projesine destek olmak demektir” dedi. Tüm çalışanlara, paydaşlara, iş ortaklarına çok teşekkür eden Tekin Arhun 2018 yılında da büyük bir aile olmanın verdiği güç ve güvenle Tam Yol İleri diyerek sözlerini tamamladı.

Yüzlerce çalışanın yan yana masalarda eğlenip sohbet ettiği baloda, piyango çekilişi, tombala çekilişi gibi çeşitli sürprizler de vardı. Gecenin anlamlı olaylarından biri de tombala çekilişinde para ödülü kazanan CapitalBank Genel Müdür Yardımcısı Sevdinç Kabus’un kazandığı para ödülünü Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlayacağını açıklaması oldu.

Her köşede renkli görüntülerin yaşandığı Capital Group 2018’e merhaba balosu tüm şirket genel müdürlerinin birlikte yeni yıl pastasını kesmeleri ve Levent Dörter konseri ile son buldu.