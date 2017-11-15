KKTC’NİN 34’ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ GİRNE’DE KUTLANDI... KUTLAMALARDA TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NE BAĞLI SOLO TÜRK EKİBİ DE GÖSTERİ SUNDU



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 34’üncü kuruluş yıldönümü Girne’de törenle kutlandı. Girne’deki kutlamalarda Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı Solo Türk ekibi de gösteri sundu.Saat 15:00’te Girne Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde yer alan törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, şiirler okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı GKK Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Beytullah Bilge gerçekleştirdi.Tören, yapılan resmi geçitle sona erdi.Törene, Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Merkez Komutanı Topçu Albay Turgay İnci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Serdar Sevinç, Girne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Sivil Savunma Girne Bölge Müdürü İbrahim Çağlar, bazı siyasi parti, kurum kuruluş, dernek, okul, sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileriyle askeri erkan katıldı.GKK Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Üsteğmen Beytullah Bilge yaptığı konuşmada, bugün milli varlık ve benliğin simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34’üncü yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Cumhuriyetin Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza; zulüm ve haksızlığa karşı verdiği özgürlük mücadelesinin nişanesi olduğunu ifade etti.Bugün kendi egemen devletinin sınırları içerisinde özgür bir ülkede yaşayan Kıbrıs Türk halkının zor süreçlerden geçtiği ve geçmekte olduğunu belirten Üsteğmen Bilge, Ulu Önder Atatürk, Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, şehitler ve gazileri saygıyla andı; dünya var oldukça Kıbrıs’ta Türk varlığının devam edeceğini vurguladı.Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı “Solo Türk” ekibi de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Girne’de hava gösterisi sundu.Pilot Yüzbaşı Erhan Günar yönetimindeki F-16 Savaşan Şahin ile gösteri yapan Solo Türk, 25 dakika süren gösterisinde Türk savaş pilotlarının üstün cesaret ve manevra kabiliyetlerini büyük bir başarıyla sergileyerek izleyenlerden beğeni topladı.Solo Türk gösterisini Türkiye Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, KTBK Komutanı Korgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, diğer komutanlar yanında çocuk, yaşlı, genç olmak üzere çok kalabalık bir izleyici grubu izledi.