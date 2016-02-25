KKTCMB 2015 Yılının IV. Çeyrek Bültenini Yayımladı

“TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR 2015 YILINDA DA ARTARAK 769 MİLYON TL’YE ULAŞTI”

KKTC Merkez Bankası Başkanı Bilal San, tahsili gecikmiş alacakların önceki dönemlerde olduğu gibi 2015 yılında da arttığını ve yılsonu itibarıyla 769 milyon TL’ye ulaştığını belirtti.

Bankacılık Yasa Tasarısı Taslağı’na da değinen San, KKTC mali sektörüne ilişkin reform çalışmalarının omurgası konumundaki taslağın tüm paydaşların katkıları alınmış halinin bir kez daha Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini kaydetti.

KKTC Merkez Bankası tarafından yılda dört defa yayımlanan ve dünya ekonomisinin genel görünümüne, KKTC ekonomisi ve bankacılık sektörü ile ilgili en güncel istatistiki verilere ve değerlendirmelere yer verilen 2015 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin bülten bankanın http://www.mb.gov.ct.tr adresinde yayımlandı.

“DÜNYA EKONOMİSİNDE HALEN ZAYIF BİR GÖRÜNÜM HÂKİMDİR”

KKTC Merkez Bankası Başkanı Bilal San, ABD konut piyasasında başlayan ve likidite krizine dönüşerek tüm dünyaya yayılan küresel finansal krizin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinde halen zayıf bir görünümün hâkim olduğunu, bu süreçte gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya konulan ekonomik tedbirler ve politikaların olumlu etkileri görülmekle birlikte, küresel büyümenin henüz arzu edilen seviyelere ulaşmadığını kaydetti.

“BANKACILIK YASA TASARISI MALİYE BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ”

KKTC’de bankacılık ve finans alanındaki yasal düzenlemelerin değişen koşullara ve uluslararası standartlardaki gelişmelere uyumu konusundaki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten San, 2006 yılından bu yana Merkez Bankası’nca hazırlanıp yasalaşması için ilgili Bakanlığa müteaddit defalar gönderilen, KKTC mali sektörüne ilişkin reform çalışmalarının omurgası konumundaki Bankacılık Yasa Tasarısı Taslağı’nın tüm paydaşların katkıları alınmış halinin bir kez daha Maliye Bakanlığına gönderildiğini kaydetti.

San, çeyrek dönemler itibarıyla yılda dört kez hazırlanan KKTC Merkez Bankası Bülteni’nin, bankacılık sektörü verilerinin 1 ay gecikmeli ulaştırılmasından dolayı, ilgili dönem sonundan itibaren yaklaşık iki ay sonra hazırlanabildiğini, yapılan yeni düzenleme ile bu yılbaşından itibaren bankaların verilerini ay sonları itibarıyla 15 gün içerisinde Merkez Bankasına göndereceklerini, böylece hem bankacılık sektörü gözetim sisteminin daha güncel ve etkin hale geleceğini, hem de bundan sonraki bültenlerin daha erken ve güncel bilgilerle çıkarılmasının yolunun açılacağını ifade etti.

“SEKTÖR GÜVENLİ VE İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ”

Dr. Bilal San, 2015 yılı son çeyreği itibarıyla 22 bankanın 227 şube ve 2.900 personel ile hizmet verdiği KKTC bankacılık sektörü bilanço büyüklüğünün 2015 yılında yıllık bazda yüzde 16,67 oranında büyüyerek 17.3 milyar TL’ye yükseldiğini, mevduat toplamının ise bir yılda yüzde 18,49 artışla 13.9 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

“KREDİLER VE TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR ARTTI”

Brüt kredilerin yılın son çeyreğinde yüzde 2,54, bir önceki yıla göre yüzde 16,85 artışla 11.2 milyar TL’ye ulaştığını ifade eden San, 2015 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla brüt kredilerin toplam mevduat ve toplam aktifler içerisindeki paylarının sırasıyla yüzde 80,05 ve yüzde 64,52 düzeyinde olduğunu vurguladı.

Tahsili gecikmiş alacakların önceki dönemlerde olduğu gibi 2015 yılında da arttığına ve yılsonu itibarıyla 769 milyon TL’ye ulaştığına vurgu yapan Dr. San, 2015 yılsonu itibarıyla bankacılık sektörü Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu’nun yüzde 10 olan yasal sınırın oldukça üzerinde, yüzde 17,06 düzeyinde olduğunu belirtti.