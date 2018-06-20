KKTC’li Aday Öğrenciler İçin Bahçeşehir Kıbrıs Üniveritesi’ne Son Kayıt Tarihi 9 Temmuz…

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan KKTC’li öğrenciler için son kayıt tarihinin 9 Temmuz Pazartesi günü olduğu duyuruldu.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, 5-6 Haziran’da yapılan ‘’Giriş ve Burs Sınavı” sonuçlarına göre, öğrencilere yüzde 100, yüzde 75, yüzde 50 burs verildiği belirtilerek, verilen bursların kesintisiz olduğu, elde edilen tüm bursların, BAU’nin tüm kampüslerinde, (Washington D.C, Berlin, İstanbul, Batumi) geçerli olduğu kaydedildi.



İsteyen veli ve aday öğrencilerin 0392 611 00 00 numaralı telefonu arayarak veya info@cyprus.bau.edu.tr adresine e-posta göndererek bilgi alabilecekleri kaydedildi.