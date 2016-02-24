KKTC’den De Geri Çağrıldı

Lefkoşa Bir ürününde plastik parça bulunması üzerine o serideki üretimini tüm dünyada geri çağıran Mars firması, KKTC’deki ithalatçı firmalarla da temasa geçti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Mars firmasına ait söz konusu sorunlu ürünlerin parti numaraları ve son kullanma tarihlerinin bilgi dâhilinde olduğu ve gerekli takibin yapıldığı belirtildi.

Konu ürünlerin Hollanda’dan 2 KKTC firması tarafından ithal edildiği kaydedilen açıklamada, üretici firmanın söz konusu firmalarla temasa geçtiği ve sorunlu ürünleri parti numaraları ile geri çağırdığı kaydedildi.