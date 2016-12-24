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24 Aralık 2016 Cumartesi 19:56

KKTC’deki Tüm Plakalar Değişiyor

KKTC'deki Tüm Plakalar Değişiyor
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KKTC’deki Tüm Plakalar Değişiyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki motorlu taşıtların plakları değişiyor.

HK AJANS

21 Aralık tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Motorlı Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğüne göre tüm araçların ön ve arka tarafındaki plakanın zemini beyaz olmalıdır denildi. Tüzüğe göre araç sahipleri bir yıl içerisinde plakalarını değiştirmek zorunda.

“KİRALIK ARAÇLAR” HARİÇ

Kiralık araçlarda geçtiğimiz aylarda yaşanan “beyaz” “kırmızı” plaka tartışması ise belirsizliğini koruyor. Resmi Gazete’de yayınlanan tüzüğe göre kordiplomatik, yabancı temcilcilik üyelerine ait araçlar ve “Z” kiralık arçalar bu uygulamadan hariç tutuluyor.

ÜNİVERSİTELER İÇİN DE UYGULAMA VAR

Değiştirilen tüzükte KKTC üniversiteleri adına kayıtlı bulunan ve rektörlerin makam aracı olarak kullanılacak olan aracın plakaları ise beyaz zemin üzerine kırmızı harf ve sayılardan oluşacak. Üniversiteler bu değişikliği iki ay içerisinde yapmak zorundalar.

ESKİ TÜZÜK NASILDI?

Tüzüğün eski halinde, Kordiplomatik ve yabancı temsilcilik üyelerine ait olan araçlarda yeşil renk (değişmedi)
“Z” kiralık motorlu araç olarak kiralanmış araçlarda kırmızı renk (kırmızı beyaz belirsizliği sürüyor)
Öteki tüm arabalarda aracın ön tarafındaki plaka beyaz ve arka tarafındaki plaka da sarı olmalıdır. (Artık hem ön hem de arka plaka beyaz olacak

Tüzükteki değişiklik Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun Önet İleri’nin KTTO üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktı.

 



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