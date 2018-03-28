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KKTC’DEKİ RUM VE MARONTİLERE YARDIMLAR BAŞLAYACAK

KKTC’DEKİ RUM VE MARONTİLERE YARDIMLAR BAŞLAYACAK

28 Mart 2018 Çarşamba 12:30
KKTC’DEKİ RUM VE MARONTİLERE YARDIMLAR BAŞLAYACAK
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KKTC’DEKİ RUM VE MARONTİLERE YARDIMLAR BAŞLAYACAK

 Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Rum ve Maronitlere yönelik insani yardımların iki haftaya kadar başlayabileceğini açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteleri Rum İnsani Konulardan Sorumlu Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun dün yaptığı açıklamada, UNFICYP’ten aldığı bilgilere göre, Güney Kıbrıs’tan KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere insani yardım gönderilmesine iki hafta içerisinde yeniden başlanabileceğini söylediğini yazdılar.
Habere göre Fotiu açıklamasında, KKTC makamlarının “kendi prosedürlerini tamamlamalarının ardından yardımların iki hafta içerisinde yeniden başlayabileceğini” ifade etti.
Kendilerinin insani yardımları göndermeye hazır olduklarını vurgulayan Fotiu, “Ne olacağını göreceğiz” şeklinde konuştu.
BM SÖZCÜSÜ SIDDIK
Gazete, BM’nin Kıbrıs’taki Sözcüsü Alim Sıddık’ın da dün bir açıklama yaparak, konu hakkında KKTC makamlarıyla iletişim halinde olduklarını söylediğini yazdı.
Sıddık, “Kıbrıs Türk makamlarının bu konudaki açıklamalarını memnunlukla karşıladıklarını ve Kıbrıs Türk makamlarıyla istişare halinde, bundan sonraki gelişmeleri yakından takip edeceklerini” ifade etti.
Gazete ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın konuya ilişkin dünkü açıklamasına da kısaca yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
MahsurlarFotis FotiuAlim SıddıkKudret özersay
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