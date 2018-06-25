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KKTC’de yerel seçim sonuçları...Altı ilçede belediye başkanları değişmedi

KKTC’de yerel seçim sonuçları...Altı ilçede belediye başkanları değişmedi

25 Haziran 2018 Pazartesi 05:46
KKTC’de yerel seçim sonuçları...Altı ilçede belediye başkanları değişmedi

28 BELEDİYEDEN 23’ÜNDE BELEDİYE BAŞKANLARI KOLTUKLARINI KORUDU

KKTC’de düzenlenen yerel seçimde halk dört yıl aradan sonra yeniden sandık başına gitti.  191 bin 153 seçmen, 734 sandıkta oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ülke genelinde seçime katılım oranını yüzde 71.41 olarak açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu’ndan alınan bilgiye göre, seçime katılım oranları Lefkoşa’da yüzde 58.55, Gazimağusa’da yüzde 70.68, Girne’de yüzde 68.6, Güzelyurt’ta yüzde 71.9, İskele’de yüzde 77.73 ve Lefke’de yüzde 81 olarak gerçekleşti. 2014 yılındaki seçime kıyasla, sandık başına gidenlerin oranı yüzde 2 daha fazla oldu.

ALTI İLÇEDE BAŞKANLAR DÖRT YIL DAHA GÖREV YAPACAK

KKTC’deki yerel seçimde, ilçedeki belediye başkanları koltuklarını korudu.  Lefkoşa’da Mehmet Harmancı, Girne’de Nidai Güngördü, Gazimağusa’da İsmail Arter, Lefke’de Aziz Kaya, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, İskele’de Hasan Sadıkoğlu, 4 yıl daha görev yapmak için seçmenlerden destek buldu.

Oy oranını artıran TDP adayı Mehmet Harmancı Lefkoşalı seçmenlerin yüzde  52.8’inin desteğini aldı ve rahat bir zafer kazandı.  Gazimağusa’da ise UBP ve DP’nin desteğini alan bağımsız aday İsmail Arter rakiplerine fark attı.  Girne’de ise Nidai Güngördü de 4 yıl öncesine göre oy oranını artırdı.  Bağımsız aday Güngördü, oyların yüzde 48’ini kazandı. Altı ilçede en çekişmeli seçim Güzelyurt’ta yaşandı.  UBP adayı Mahmut Özçınar, CTP adayı Osman Bican karşısında sadece 163 oy fazla kazanarak, yüzde 49.9’la zafer ilan etti. Özçınar, altıncı kez seçimi kazanmış oldu. Lefke’de CTP’nin adayı Aziz Kaya, yüzde 54.9 oy oranıyla, iki rakibini geride bıraktı.  İskele’de ise UBP adayı Hasan Sadıkoğlu yüzde 54 oy oranıyla 4 yıl daha görev yapmaya hak kazandı.  

28 BELEDİYENİN 23’ÜNDE BELEDİYE BAŞKANLARI DEĞİŞMEDİ… ATASER OY REKORU KIRDI..

Akdoğan’da CTP adayı Ahmet Latif, Akıncılar’da CTP adayı Hasan Barbaros, Alayköy’de CTP adayı Hulusi Manisoy, Alsancak’ta bağımsız aday Fırat Ataser, Beyarmudu’nda UBP adayı İlker Edip, Büyükkonuk’ta UBP adayı Ahmet Sennaroğlu, Çatalköy’de bağımsız aday Mehmet Hulusioğlu, Dikmen’de CTP adayı Yüksel Çelebi, Dipkarpaz’da CTP adayı Suphi Coşkun, Esentepe’de Bağımsız aday Cemal Erdoğan, Geçitkale’de CTP adayı Hasan Öztaş, Gönyeli’de CTP adayı Ahmet Benli, İnönü’de bağımsız aday Ali Öncü, Mehmetçik’te bağımsız aday Cemil Sarıçizmeli, Paşaköy’de UBP adayı Halil Tülücü, Tatlısu’da DP adayı Hayri Orçan, Vadili’de UBP adayı Mehmet Adahan da, koltuklarını koruyan ve dört yıl daha görev yapmak üzere yeniden seçilen isimler oldular. Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, yüzde 83.3 oy oranıyla yerel seçimlerde en yüksek desteği elde eden aday oldu. 

28 BELEDİYEDEN SADECE 5’İNİN BAŞKANI DEĞİŞTİ… EN UZUN SOLUKLU BAŞKAN NAMSOY YARIŞI KAYBETTİ

KKTC’deki yerel seçimlerde 28 belediyeden sadece 5’inin başkanı değişti. KKTC’nin en uzun soluklu Belediye Başkanı UBP adayı Fuat Namsoy başkanlık yarışını kaybetti. Yeni Boğaziçi, Değirmenlik, Serdarlı ve Yeni Erenköy belediyelerinin de başkanlarında değişiklik oldu.

Lapta’da seçim yarışını bağımsız aday Mustafa Aktuğ kazanırken, Yeni Boğaziçi Belediyesi’nde kazanan Bağımsız Aday Mustafa Zurnacılar oldu. Yeni Boğaziçi’nin mevcut başkanı olan ve seçime yeniden bağımsız aday olarak katılan Katip Demir seçimi kaybetti.  

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Değirmenlik Belediye Başkanlığı’nı CTP’den Ali Karavezirler kazandı. Yeni Erenköy Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday Emrah Yeşilırmak, Serdarlı Belediyesi Başkanlığı’na UBP’li aday Halil Kasım seçildi.

CTP 10 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI… SERDARLI KAYBEDİLDİ

CTP, Lefke’de Aziz Kaya, Alayköy’de Hulusi Manisoy, Mehmetçik’te Cemil Sarıçizmeli, Gönyeli’de Ahmet Benli, Dikmen’de Yüksek Çelebi, Geçitkale’de Hasan Öztaş, Akıncılar’da Hasan Barbaros, Akdoğan’da Ahmet Latif, Dipkarpaz’da Suphi Coşkun’la dokuz belediyedeki yerini korudu.CTP’nin adayı Salih Bayraktar Serdarlı Belediye Başkanlığı’nı kaybetti.

UBP 7 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI. 6 BAŞKAN KOLTUĞUNU KORUDU.  UBP LAPTA’YI KAYBETTİ, SERDARLI’YI KAZANDI…

UBP İskele’de Hasan Sadıkoğlu, Büyükkonuk’ta Ahmet Sennaroğlu, Beyarmudu’nda İlker Edip, Paşaköy’de Halil Tülücü, Güzelyurt’ta Mahmut Özçınar, Vadili’de Mehmet Adahan ile yoluna devam etti. Serdarlı’daki belediye başkanlığını da Halil Kasım’la UBP aldı. 

TDP VE DP’DE BİRER BELEDİYE

TDP Lefkoşa’da Mehmet Harmancı ile varlığını korudu.  DP’nin Tatlısu Belediyesi adayı Hayri Orçan da yeniden başkanlığa seçildi.

9 BAĞIMSIZ BELEDİYE BAŞKANI GÖREV YAPACAK

Girne’de Nidai Güngördü, Gazimağusa’da İsmail Arter, Alsancak’ta Fırat Ataser, Esentepe’de Cemal Erdoğan, Çatalköy’de Mehmet Hulusioğlu, İnönü’de Ali Öncü seçimi kazanarak yerini koruyan bağımsız adaylar oldu. Lapta, Yeni Erenköy, Yeni Boğaziçi’nde de bağımsız adaylar kazandı..

 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 09:34
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