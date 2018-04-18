KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronit azınlık için Güney Kıbrıs’tan gönderilen erzak yardımlarına uygulanan gümrük vergisi kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu’nun 13 Nisan tarihli kararı ile, KKTC’de yaşamakta olan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından rutin olarak gönderilen günlük tüketim malzemelerinin gümrük işlemleri kapsamına dahil edilmesine ilişkin 3 Ağustos 2017 tarihli karar iptal edildi.

Yeni karar uyarınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitlere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Birleşmiş Milletler Barış Gücü aracılığıyla iletilen malzemelere, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek prosedüre uyulması kaydıyla kişisel eşya kapsamında işlem yapılacak.

(ÖK/GUR)