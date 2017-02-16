KKTC’de Yakalandı, Ankara’da Tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Türkiye eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandıTürkiye’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.Bekir Furkan Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak’ta ülkemizde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve Ankara’ya götürülmüştü.Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmişti.İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi’ne götürülen Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandı.Özdaban’ın tutuklanmasına karar verildi.Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik görevinde bulunurken, Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısa süre başyaverliğini yapmıştı

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