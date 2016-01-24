KKTC’de Toplu Taşımacılık Ağı Kurulacak‏

KKTC’DE TOPLU TAŞIMACILIK AĞI KURULACAK

KKTC’de toplu taşımacılık ağı kurulmasına yönelik master plan çalışmasına başlanıldı. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü ve İzin Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Çelebi başkanlığındaki bir heyet, Eskişehir’de temas ve incelemelerde bulundu. Heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı Toplu Taşımacılık Modelini yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşımacılık ve ulaşım sektöründe yaşanan kronikleşmiş sıkıntı ve sorunların aşılması, çözümlenmesi ve yasal zemine oturtulması hedefiyle geçen Aralık ayında düzenlediği çalıştayın ardından, taşımacılık master plan çalışmalarına başladı.

Toplu taşımacılığın iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü ve İzin Kurulu Başkanı Yrd. Doç Nazmiye Çelebi başkanlığında Eskişehir’e inceleme gezisi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in davetlisi olarak bu şehre giden heyette, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beşerler, Kar-İş Başkanı Menteş Aytaç, Kar-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve İtiraz Kurulu Temsilcisi Bekir Beksan Akandere, Kar-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve İzin Kurulu Temsilcisi Uğur Solyalı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Ali Osman Atahan ile Dr. A. Faik İyinam yer aldı.

Heyet, 22-24 Ocak tarihlerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er ile Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Heyete, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Kontrol Merkezi’nde detaylı sunumlar yapıldı, toplu taşımacılıktaki deneyimler aktarıldı, heyet üyelerin soruları yanıtlandı. Şehirdeki mobesa sistemi ve akıllı kavşakların kontrol merkezlerinde uygulamalı bilgi paylaşımı yapıldı, sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı.

Heyet üyeleri, ziyaret ve incelemelerde, Eskişehir’in toplu taşımacılıkta sağladığı ilerlemeyi yerinde gözlemledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, heyeti kabul etmekten memnun olduklarını ifade ederek, destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Heyet ayrıca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’yı da ziyaret etti.

Nazmiye Çelebi, ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, trafik master plan çalışmasında, Eskişehir’i, öğrenci şehri olması ve sosyal yapı olarak KKTC’ye benzemesi nedeiyle model olarak seçtiklerini, ayrıca Eskişehir’deki çalışmalarda İTÜ’den destek alındığını, kendilerinin de İTÜ ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

İnceleme gezisinin çok verimli geçtiğini belirten heyet üyeleri, Eskişehir’in toplu taşımacılıktaki sorunları nasıl aştığını ve neler yapıldığını yerinde görmekten mutlu olduklarını ifade etti. Eskişehir’deki bazı uygulamaların çok kolay bir şekilde KKTC’de de uygulanabileceğini dile getiren heyet üyeleri, “Özel araçların sonu yok, bunu toplu taşımacılığa kaydırmak lazım. KKTC’de toplu taşımacılık ağı kurulmalı” dedi.



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