Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

KKTC’de Toplu Taşımacılık Ağı Kurulacak‏

Ulaştırma Bakanlığı heyeti, toplu taşımacılık master plan çalışması kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı toplu taşımacılık modelini yerinde inceledi

KKTC’de Toplu Taşımacılık Ağı Kurulacak‏

Ulaştırma Bakanlığı heyeti, toplu taşımacılık master plan çalışması kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı toplu taşımacılık modelini yerinde inceledi

24 Ocak 2016 Pazar 12:59
KKTC’de Toplu Taşımacılık Ağı Kurulacak‏
banner238

KKTC’DE TOPLU TAŞIMACILIK AĞI KURULACAK

 KKTC’de toplu taşımacılık ağı kurulmasına yönelik master plan çalışmasına başlanıldı. Bu kapsamda, Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü ve İzin Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazmiye Çelebi başkanlığındaki bir heyet, Eskişehir’de temas ve incelemelerde bulundu. Heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı Toplu Taşımacılık Modelini yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.

Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşımacılık ve ulaşım sektöründe yaşanan kronikleşmiş sıkıntı ve sorunların aşılması, çözümlenmesi ve yasal zemine oturtulması hedefiyle geçen Aralık ayında düzenlediği çalıştayın ardından, taşımacılık master plan çalışmalarına başladı.

Toplu taşımacılığın iyileştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Ulaştırma Bakanlığı Plan Proje Müdürü ve İzin Kurulu Başkanı Yrd. Doç Nazmiye Çelebi başkanlığında Eskişehir’e inceleme gezisi düzenlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in davetlisi olarak bu şehre giden heyette, Polis Genel Müdürlüğü Trafik Bölüm Müdürü Ahmet Beşerler, Kar-İş Başkanı Menteş Aytaç, Kar-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve İtiraz Kurulu Temsilcisi Bekir Beksan Akandere, Kar-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve İzin Kurulu Temsilcisi Uğur Solyalı ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden (İTÜ) Prof. Dr. Ali Osman Atahan ile Dr. A. Faik İyinam yer aldı.

Heyet, 22-24 Ocak tarihlerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er ile Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi’ni ziyaret etti. Heyete, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Kontrol Merkezi’nde detaylı sunumlar yapıldı, toplu taşımacılıktaki deneyimler aktarıldı, heyet üyelerin soruları yanıtlandı. Şehirdeki mobesa sistemi ve akıllı kavşakların kontrol merkezlerinde uygulamalı bilgi paylaşımı yapıldı, sistemin nasıl çalıştığı anlatıldı.

Heyet üyeleri, ziyaret ve incelemelerde, Eskişehir’in toplu taşımacılıkta sağladığı ilerlemeyi yerinde gözlemledi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Emre Genç ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, heyeti kabul etmekten memnun olduklarını ifade ederek, destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Heyet ayrıca, Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca’yı da ziyaret etti.

Nazmiye Çelebi, ziyaretlerde yaptığı açıklamalarda, trafik master plan çalışmasında, Eskişehir’i, öğrenci şehri olması ve sosyal yapı olarak KKTC’ye benzemesi nedeiyle model olarak seçtiklerini, ayrıca Eskişehir’deki çalışmalarda İTÜ’den destek alındığını, kendilerinin de İTÜ ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

İnceleme gezisinin çok verimli geçtiğini belirten heyet üyeleri, Eskişehir’in toplu taşımacılıktaki sorunları nasıl aştığını ve neler yapıldığını yerinde görmekten mutlu olduklarını ifade etti. Eskişehir’deki bazı uygulamaların çok kolay bir şekilde KKTC’de de uygulanabileceğini dile getiren heyet üyeleri, “Özel araçların sonu yok, bunu toplu taşımacılığa kaydırmak lazım. KKTC’de toplu taşımacılık ağı kurulmalı” dedi.

....................








..................

Son Güncelleme: 24.01.2016 13:04
Anahtar Kelimeler:
KKTC’de Toplu Taşımacılık Ağı Kurulacak‏
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim