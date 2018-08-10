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KKTC’DE TEK NAAB SE DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

KKTC’DE TEK NAAB SE DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

10 Ağustos 2018 Cuma 15:40
KKTC’DE TEK NAAB SE DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

KKTC’DE TEK NAAB SE DENKLİĞİ’NE SAHİP DAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 2018-2019 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek NAAB (The National Architectural Accrediting Board - Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu) SE (Substantial Equivalency) Denkliği’ne sahip olan DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümlerinde eğitim veriyor. 1991 yılında Mühendislik Fakültesi altında Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi, 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile fakülteye dönüştürüldü. DAÜ Mimarlık Fakültesi, bugün Mimarlık (İngilizce) ve İç Mimarlık (Türkçe- İngilizce) lisans programlarına ilaveten; İç Mimarlık (Tezli- Tezsiz), Kentsel Tasarım (Tezli- Tezsiz), Mimarlık (Tezli- Tezsiz) ve Kültürel Miras Çalışmaları alanlarında yüksek lisans ve Mimarlık alanında doktora eğitimleri de veriyor.  

Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Yeni Öğrencilerini Bekliyor
DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, 2017-2018 Akademik Yılı’nda eğitim hayatına başlayan Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programının 2018-2019 Akademik Yılı’nda da yeni öğrencilerini beklediğini vurguladı. Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı ile Politecnico di Milano, Tasarım ve Kültür Birimi, Tasarım Bölümü işbirliğiyle geliştirilmiş ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi ile Politecnico di Milano, Tasarım Bölümü katkılarıyla DAÜ tarafından yürütülüyor. Söz konusu programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler, “Kültürel Miras” kapsamında çeşitli konular üzerinde ileri düzey çalışmaları başarı ile tamamlamakla birlikte, “Turizm, ekonomi, planlama, sürdürülebilirlik, yöneticilik, arkeoloji” ve benzeri alanlarda da yeterli hale gelecekler.

Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Lisans eğitiminde Kültürel Miras ve korunması hakkında bilgi beceriler Mimarlık alanındaki öğrencilere verilse de, Kültürel Miras alanında uzmanlaşmanın önemi DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından vurgulanmış ve alanda uzmanlaşma için oluşacak bir yüksek lisans programı için çalışmalara başlamıştır. Kayıtlı öğrencilerin (Mimarlık, İç Mimarlık, Yapı Bilimleri, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik ve Kentsel Tasarım, Arkeoloji) akademik geçmişlerinin çeşitliliği, Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programında disiplinler arası çerçevesine katkıda bulunacaktır. Öğrenciler, akademik geçmişleri üzerine çalışmalarını disiplinler arası bir şekilde sürdürmeye teşvik edilecektir. Bu kültürel miras çalışmalarının disiplinler arası ve işbirlikçi doğası nedeniyle, bu programın mezunları, kültürel mirasın korunmasında yer alan hükümet organları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı alanlarda ve kurumlarda çalışabileceklerdir.  Disiplinler arası ve esnek yapısı ile DAÜ Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı ülkelerden gelen öğrencileri yetiştirerek, kültürel miras çalışmaları alanındaki modern yaklaşımlardan biri olarak bir fark yaratmaktadır. Program tarafından hem karşılaştırmalı çalışmalar hem de akademik işbirliği teşvik edilecektir”

Uluslararası Akreditasyon ve Üyeliklere Sahip

DAÜ Mimarlık Fakültesi uluslararası akreditasyonları ve üyelikleri ile KKTC’nin ve Türkiye’nin önde gelen mimarlık fakültesi olma özelliğini de taşıyor. Mimarlık Bölümü, MiAK (Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve NAAB SE Denkliği, İç Mimarlık Bölümü AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) akreditasyonlarına sahip. Ayrıca DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin EAAE (European Association for Architectural Education) ile ENHR (European Network for Housing Research) ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) üyelikleri de bulunuyor.

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