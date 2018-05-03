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“KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl Olmalı” Çalıştayı Yapıldı!

ŞAHALİ: “SU YAŞAMIN TA KENDİSİDİR”

“KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl Olmalı” Çalıştayı Yapıldı!

ŞAHALİ: “SU YAŞAMIN TA KENDİSİDİR”

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:37
“KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl Olmalı” Çalıştayı Yapıldı!

ŞAHALİ: “SU YAŞAMIN TA KENDİSİDİR”

“YILDA 200 MİLYON METREKÜP SU İHTİYACI VAR”

VEHBİ: “SINIFTA KALDIK…”

ÖZGÖKER: “KKTC ZİRAİ ÜRÜNLERDE BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELEBİLİR”

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin düzenlediği “KKTC’de Tarımsal Su Kullanımı Nasıl Olmalı” konulu çalıştay bugün Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde yapıldı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin de katıldığı etkinlikte “KKTC’de Su, Toprak, Tarım Altyapısı” ve “KKTC’de Tarımsal Sulama ve Kalkınma İlişkisi” başlıklı iki oturum düzenlendi. 

ŞAHALİ: “SU YAŞAMIN TA KENDİSİDİR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Su yaşamın ta kendisidir” diye konuştu. 

Tarımın su olmaksızın gerçekleştirilemeyecek bir tarımsal faaliyet olduğuna işaret eden Şahali, geçmişte su konusunda çok sayıda hata ve ihmal yaşandığını belirtti. 

Türkiye’den gelen suyla ilgili ilk anlaşmanın 2010 yılında imzalandığına işaret eden Şahali, KKTC’nin yükümlülüğü olan sulama tünellerinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından yerine getirildiğini belirtti. 

“YILDA 200 MİLYON METREKÜP SU İHTİYACI VAR”

KKTC’nin yılda 200 milyon metreküp su ihtiyacı olduğunu ve bunun yıllık olarak arttığını dile getiren Şahali, sadece Türkiye’den gelen suyla ülkede nitelikli tarımsal faaliyet yürütmenin mümkün olmadığını ve nitelikli su miktarını artırmak gerektiğini söyledi. 

Bu çerçevede yağmur sularının kazanılması konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Şahali, su arıtmasıyla ilgili çalışmalara değindi. 

Şahali, bu gibi konularda yürütülen çalışmaların akademik süzgeçten geçmesinin önemine işaret ederek, bu bağlamda düzenlenen etkinliğin önemli olduğunu vurguladı. 

VEHBİ: “SINIFTA KALDIK…”

KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi de suyun insan yaşamı açısından önemine işaret etti. 

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde konuyla ilgili yürütülen çalışmalara değinen Vehbi, ülke ekonomisi açısından suyun hayati olduğunu anlattı. 

Türkiye’den getirilen suyun verimli şekilde kullanılması için gereken çalışmaları yapmanın önemine değinen Vehbi, “Biz KKTC olarak bu konuda sınıfta kaldık” şeklinde konuştu. 

ÖZGÖKER: “KKTC ZİRAİ ÜRÜNLERDE BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELEBİLİR”

Çalıştay kapsamında suyun tarım alanında verimli şekilde kullanılmasının ele alınacağını dile getiren KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, verimlilik sayesinde ülkenin zirai ürünlerde bir dünya markası haline gelebileceğini dile getirdi. 

Bu anlamda yapılacak araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemine işaret eden Özgöker, üniversite olarak bu konuda yaptıkları çalışmalara işaret etti. 

 

Son Güncelleme: 03.05.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
ŞahaliSuAçıklaması
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