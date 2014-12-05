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KKTC’de Organik Tarım Ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi Ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması..

Tarım Dairesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü “KKTC’de Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi”nin başlatıldığı ve Mersinlik köyünün de pilot köy seçildiği açıklandı.

KKTC’de Organik Tarım Ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi Ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması..

Tarım Dairesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü “KKTC’de Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi”nin başlatıldığı ve Mersinlik köyünün de pilot köy seçildiği açıklandı.

05 Aralık 2014 Cuma 16:05
KKTC’de Organik Tarım Ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi Ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması..
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ORGANİK TARIMDA PİLOT KÖY MERSİNLİK SEÇİLDİ

 Tarım Dairesi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa yürüttüğü “KKTC’de Organik Tarım ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi”nin başlatıldığı ve Mersinlik köyünün de pilot köy seçildiği açıklandı.

Proje kapsamında 16 üreticinin eğitimlerinin tamamlandığı ve sertifikasyon firması ICEA ile sözleşmeleri hazırlandığı da bildirildi.

MERSİNLİK KÖYÜ PİLOT KÖY

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Mersinlik köyü pilot köy seçilerek köydeki 16 üretici, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve bir sertifikasyon kuruluşu olan ICEA firması tarafından eğitimlere tabi tutularak sözleşmeleri hazırlandı.

ICEA firması tarafından verilecek sertifikaların ücretlerinin proje tarafından karşılanacağı belirtilen açıklamaya göre, söz konusu üreticilerin üretime geçebilmeleri için kişi başına beş dönümlük üretim yapmalarına olanak sağlayacak şekilde sulama boruları da hibe olarak verildi.

“ORGANİK TARIM TÜKETİCİSİ POTANSİYELİ YÜKSEK”

Daire açıklamasında gelişmiş birçok ülkede organik tarımın ülke politikası olarak kabul edildiği ve yasal düzenlemelerin de tamamlandığı belirtilerek, KKTC’de de organik ürünlerin büyük bir tüketici potansiyeli olduğu inancıyla organik tarım ürünlerinin üretilmesi için daire tarafından hem yasa çalışmalarının tamamlandığı, hem de üretimin artırılması için birtakım projeler yapıldığı ifade edildi.

“PROJEDE AMAÇ ÖNCE ORGANİK TARIM SONRA ORGANİK TAVUKÇULUK ALANINDA MERSİNLİĞİN ÖRNEK KÖY OLMASI”

Organik tarım üretimi için pilot bölge seçilen Mersinlik köyündeki projenin amacı hakkında da bilgi verilen Tarım Dairesi açıklamasında şöyle denildi:

“Amacımız öncelikle bu köyümüzdeki tüm üretimin organik olmasını sağlamak ve kısa sürede Mersinlik köyünün organik sebzede, daha sonra da organik tavukçulukta örnek köy olmasını başarmaktır. Hedefimiz, dağın eteğinde manzarasıyla da meşhur olan bu köyümüzde agro-eko turizmin de geliştirilerek diğer köylerimize örnek olması ve organik üretime uygun alanlarımızın artırılmasıdır.”

Daire açıklamasında daha önce AB teknik ve mali desteğiyle organik tarım üretimine geçen ve halen üretime devam eden üreticilere de hem teknik desteğin devam edeceği hem de sertifika ücretlerinin ödeneceği kaydedildi. 

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Tarım DairesiEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ile Ortaklaşa Yürüttüğü “KKTC’de Organik Tarım Ve Bağlı Sektörlerin Gelişmesi Ve Tüketicilerde Farkındalığın Artırılması Projesi”nin Başlatıldığı Ve Mersinlik Köyünün
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