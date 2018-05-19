Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
Liz Girne Limanını da uyuşturucuya kapadı
LİZ GEÇİT VERMEDİ
Bilmeden teslim oldu
BİLMEDEN TESLİM OLDU
Rehman 3 gün tutuklu kalacak
REHMAN 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Pasaport kimin bilinmiyor
PASAPORT KİMİN BİLİNMİYOR
banner256
Flaş Haber
Bilmeden teslim oldu
Kapat

KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde pazartesi günü “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenliyor.

KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde pazartesi günü “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenliyor.

19 Mayıs 2018 Cumartesi 14:30
KKTC’de Organ Bağışı konusu ele alınacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Programı ve KKTC Sağlık Bakanlığıyla işbirliğinde pazartesi günü “KKTC’de Organ Bağışı Bilgilendirme Semineri” düzenliyor.

“Organların toprak olmasın, bir bedende hayat bulsun” sloganıyla saat 10.00’da DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapılacak seminere, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı İç hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Düriye  Deren Oygar konuşmacı olarak katılacak. Oygar, KKTC’de organ bağışı, organ nakilleri, KKTC İnsan, Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası hakkında katılımcıları bilgilendirecek.

banner277

DAÜ’den verilen bilgiye göre, seminerin sonunda ayrıca KKTC Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından dileyenlerden Organ Bağışı Kaydı da alınabilecek.



 

Son Güncelleme: 19.05.2018 17:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Erhürman, Amatör Kadın Futbol Takımlarının Maçını İzledi
Başbakan Erhürman, Amatör Kadın Futbol Takımlarının Maçını İzledi
Karaman, Gigem’i Ziyaret Etti
Karaman, Gigem’i Ziyaret Etti
Civisilli gençlerle buluştu
Civisilli gençlerle buluştu
Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek
Kayıp Şahıslar Komitesi çalışmalarına ABD ve BM'den destek
Savaşan: “Atatürk’ü aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”
Savaşan: “Atatürk’ü aklımızla da seversek yeni zaferler kazanabiliriz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmet Çalıştayı düzenledi
DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı
DAÜ – Ataum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Göktürk’ten 19 Mayıs mesajı
“Hayat Çocuklar İle Renkli“ projesi sürüyor
“Hayat Çocuklar İle Renkli“ projesi sürüyor
Özçınar: ''Sosyal konut yapacağız.. Sözümüzdür..''
Özçınar: ''Sosyal konut yapacağız.. Sözümüzdür..''
"Özersay: “İmkan verilen Bütün Uluslararası Platformlarda varlık Göstereceğiz”
"Özersay: “İmkan verilen Bütün Uluslararası Platformlarda varlık Göstereceğiz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim