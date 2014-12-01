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“KKTC’de Kumar Davranışının Yaygınlığı

“KKTC’de Kumar Davranışının Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Kültürlenme Tutumları ile İlişkisi” isimli çalışma ile 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Araştırma Bildiri Ödülü kazanan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Doç. Dr. Ebru Çakıcı ve Uz. Psk. Meryem Karaaziz tarafından konferans verilecek.

“KKTC’de Kumar Davranışının Yaygınlığı

“KKTC’de Kumar Davranışının Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Kültürlenme Tutumları ile İlişkisi” isimli çalışma ile 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Araştırma Bildiri Ödülü kazanan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Doç. Dr. Ebru Çakıcı ve Uz. Psk. Meryem Karaaziz tarafından konferans verilecek.

01 Aralık 2014 Pazartesi 15:26
“KKTC’de Kumar Davranışının Yaygınlığı
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 “KKTC’de Kumar Davranışının Yaygınlığı, Risk Faktörleri ve Kültürlenme Tutumları ile İlişkisi” isimli çalışma ile 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde "Araştırma Bildiri Ödülü" kazanan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Doç. Dr. Ebru Çakıcı ve Uz. Psk. Meryem Karaaziz tarafından konferans verilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre konferans 3 Aralık Çarşamba günü saat 14.30’da YDÜ Büyük Kütüphane, Salon 1'de yer alacak.

Konferansta sunumu yapılacak çalışmanın KKTC’de kumar alışkanlığıyla ilgili önemli ve dikkat çekici veriler ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, araştırmanın kumarın KKTC'de giderek yaygınlaştığını, 2007'de yüzde 2,2 olan patolojik kumar oranının 2012'de yüzde 3,5'e 2014'te ise yüzde 3,8'e yükseldiğini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada çalışmanın kültürlenme ile kumarın ilişkisi olduğunu ve bu ilişkinin hem göçmenlerde hem de yerli halkta görülebildiğini ortaya koyduğu da ifade edildi.

Son Güncelleme: 01.12.2014 18:13
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“KKTC’de Kumar Davranışının YaygınlığıRisk Faktörleri Ve Kültürlenme Tutumları Ile İlişkisi” Isimli çalışma Ile 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde Araştırma Bildiri Ödülü Kazanan Prof. Dr. Mehmet ÇakıcıDoç. Dr. Ebru Çakıcı Ve Uz. Psk. Meryem Karaaz
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