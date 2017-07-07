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07 Temmuz 2017 Cuma 10:38

KKTC’de İstatistik Kurumu Kuruluyor

KKTC’de İstatistik Kurumu kuruluyor. 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı olmak üzere toplamda 82 kişilik kadrosu olacak kurumun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKTC'de İstatistik Kurumu Kuruluyor
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1 BAŞKAN, 1 BAŞKAN YARDIMCISI OLMAK ÜZERE 82 KİŞİLİK KADROSU OLACAK KURUMUN, KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI DÜZENLEYEN YASA TASARISI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

“BAĞIMSIZ İSTATİSTİK KURUMU OLUŞTURULMASI ELZEM”

 KKTC’de İstatistik Kurumu kuruluyor. 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı olmak üzere toplamda 82 kişilik kadrosu olacak kurumun kuruluş, görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayımlandı.

19 Haziran tarihli resmi gazetede, KKTC’de ülkenin istatistik alt yapısını çağdaş seviyeye getirme, standartlarını yükseltebilme adına bağımsız istatistik kurumu oluşturulmasının elzem olduğu, mevcut yapısıyla Devlet Planlama Örgütü bünyesindeki İstatistik Daire Başkanlığı’nın Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’nin mesleki ve teknik özelliklerle ilgili ilkelerini karşılayamadığı kaydedildi.

Kurumla ilgili tasarının Avrupa İstatistikleri Uygulama İlkeleri’ne tam uyumlu hale getirildiği de ifade edilerek, İstatistik Kurumu’nun ülke ihtiyaçlarını ve kullanıcıların önceliklerini dikkate alacak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikler üretmek, kullanıma sunmak ve bu süreçte ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdüm sağlamak üzere tasarlandığı belirtildi.

İstatistik Kurumu’ndaki görev dağılımı 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı ve 4 Şube Amiri olarak aktarıldı.

Kurumdaki diğer kadroların adı ve kadro sayısı, “1 Bilgi Teknolojileri Şube Amiri, 16 Kıdemli İstatistik Uzmanı, 2 Analist/Programcı, 20 İstatistik Uzmanı, 2 Analist/ Programcı, 24 Yardımcı İstatistik Uzmanı, 3 Analist/ Programcı, 1 II. Sınıf İdare Memuru, 1 Baş Kâtip, I. Sınıf kâtip, 2 II. Sınıf Kâtip, 2 Kâtip Yardımcısı, 1 işçi. Toplam 82 kişi” olarak açıklandı.

Resmi gazetede, kadrolar için belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile aranan niteliklere de yer verildi.

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