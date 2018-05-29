“KKTC’de III Girişimcilik Hibe Projesi” Girne’de Tanıtıldı!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı KOBİGEM, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması amacıyla 14 Mayıs’ta duyurusunu yaptığı 3 yeni mali destek programlarının tanıtım toplantılarına başladı.

“Fikrin İşe Dönüşsün Ekonomi Seninle Büyüsün” sloganı ile yola çıkan KOBİGEM tanıtım toplantılarının ilkini Girne Amerikan Üniversitesi’nde gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de III. Girişimcilik Hibe Projesi kapsamında, yeni bir iş kurmak isteyen 1.1.1980 ve sonraki tarihlerde doğmuş gerçek kişiler (girişimci adayları) 25-26-27 Haziran tarihlerinde Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda KOBİGEM ofislerine başvuru yapabilecek.

Bu başvurular ile ilgili tanıtım toplantıları ülke genelinde yapılmaya devam edecek.

2018 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KOBİGEM'in yürüttüğü mali destek programları, yeni işyeri kuracak iş fikri sahiplerine; KKTC’nin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak, uzun dönemde sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamak, istihdamın artırılmasını desteklemek ve KKTC’yi bölgede girişimcilik ekosistemi açısından cazibe merkezi haline getirmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin finansal desteği Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Girişim Merkezi’nin teknik uygulayıcılığı ile gerçekleştiriliyor.



Halka açık gerçekleştirilen ve ilk tanıtım toplantısı dün yapılan KKTC’de III. Girişimcilik Hibe Projesi’nin tanıtım programı aşağıdaki şekilde yapılmaya devam edecek:

“Yarın saat 10.00 – 12.00 Yakın Doğu Hastanesi Giriş Katı 101 No.lu Salon; 31 Mayıs Perşembe saat 15.00 – 17.00: Doğu Akdeniz Üniversitesi Özay Oral Kütüphanesi Oditoryum (Konferans Salonu)”

KKTC’de, proje toplam kaynağının 4 Milyon TL (4.000.000 TL) olduğu da belirtilen açıklamada, III. Girişimcilik Hibe Projesi hakkında teknik bilgiler şöyle verildi:

“Hibe limit: Bir girişimci işletme için verilebilecek hibe desteğinin alt sınırı 10.000 TL, üst sınırı ise 100.000 TL’dir; Hibe desteği geri ödemesiz bir destektir. Destek oranı en fazla % 75’tir; Hibe Maksimum Vadesi: 12 ay (6 ay 1 kereye mahsus uzatma talebi alınabilir.); Şirket Kurma Süresi: Hibeye hak kazanan iş fikri sahiplerine 90 gün işyeri kurma süresi verilir; Hibe Kullandırım Şekli: Hakediş usulü %25 payı +KDV proje sahibi ve %75 bakanlık yatırır; Hibe Para Cinsi : TL; Hibe Teminatı: Hakediş usulü yapılır, teminat istenmez; Hibe+Eğitim+Danışmanlık kapsamı: Başvuru 1. aşamayı geçen tüm girişimci adaylarına verilir; Hibe Programı Masrafları: Hiç bir aşamada masraf alınmaz.”