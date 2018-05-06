Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğinde düzenlenen “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı”nın sonuç bildirgesi yayımlandı.



DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sonuç bildirgesinde, mevcut sistemin sürdürülebilir olmadığı vurgulandı.



Bildirgede, mevcut parlamenter sistemin, ülkedeki sorunlara çözüm üretmekte çaresiz kaldığına dikkat çekilerek, parlamenter sistemin etkin ve verimli bir hale gelebilmesi ancak çok köklü reformlarla mümkün olabileceği ifade edildi.



Başkanlık sisteminin, sistem arayışları kapsamında parlamenter sistem karşısında güçlü bir alternatif olarak göze çarptığı, tek başına başkanlık sistemine geçmenin Kıbrıs Türk halkının tüm yönetsel sorunlarının çözümü için yeterli olmayabileceği, zihniyet değişiminin de gerekli olduğu kaydedildi.



Çalıştay, siyaset bilimcileri, kamu yönetimcileri, yeni ve eski siyasetçiler, parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, uzmanlar, medya temsilcileri ve aydınların katılımı ile gerçekleştirilmişti.



