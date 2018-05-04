Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101736
ALTIN
179.449
DOLAR
4.2592
STERLİN
5.7592
EURO
5.0957
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Allah acıdı
ALLAH ACIDI
Postadaki vurgun 200 Bin TL’yi aştı
POSTADAKİ VURGUN 200 BİN TL'Yİ...
Gürler ikinci kez teminata bağlandı
GÜRLER İKİNCİ KEZ TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı Başladı!

KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” çalıştayı başladı. 

KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı Başladı!

KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” çalıştayı başladı. 

04 Mayıs 2018 Cuma 08:15
KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Çalıştayı Başladı!

 “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” çalıştayı başladı. 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğindeki “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Uluslararası Katılımlı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Çalıştayı” Girne Oscar Hotel’de yer alıyor.
Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Onursal Başkanı Sibel Siber, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş da birer konuşma yapıyor.
ABD, Türkiye, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra KKTC’den uzmanların da konuşma yapacağı çalıştay, iki gün sürecek. Bugün için belirlenen 3 oturumun başlıkları “Uluslararası Alandan Farklı Yönetim Modelleri”, “Sistem Tartışmaları” “KKTC İçin İdeal Sistem Arayışı”. 
Bugün gala yemeğiyle tamamlanacak çalıştayda, yarın ise katılımcılar gruplara ayrılarak sorunları farklı başlıklarda tartışacak. Çalıştayla ilgili sonuç raporu da hazırlanarak basınla paylaşılacak.
 

Son Güncelleme: 04.05.2018 11:34
Anahtar Kelimeler:
KktcIdealSistemYönetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tütün Endüstrisi’nin 2017 faaliyetleri 42. olağan kurulda görüşülüyor
Tütün Endüstrisi’nin 2017 faaliyetleri 42. olağan kurulda görüşülüyor
BAÜ IUSARC üyesi oldu
BAÜ IUSARC üyesi oldu
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam KKTC CSO konseri var
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde yarın akşam KKTC CSO konseri var
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
Yarın elektrik kesintisi yapılacak
Kuzey Ve Güney Kıbrıs’tan Öğretmen Sendikaları Tarihi Temalı Yürüyüş Düzenliyorlar...
Kuzey Ve Güney Kıbrıs’tan Öğretmen Sendikaları Tarihi Temalı Yürüyüş Düzenliyorlar...
Resmi Gazete’den Haberler…
Resmi Gazete’den Haberler…
KTGB Dünya Basın Özgürlüğü Günü Resepsiyonu Yapıldı...
KTGB Dünya Basın Özgürlüğü Günü Resepsiyonu Yapıldı...
Allah acıdı
Allah acıdı
Girne Değirmenlik yolunda trafik kazası...
Girne Değirmenlik yolunda trafik kazası...
Türkan Gürler, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı...
Türkan Gürler, tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim