“KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi” çalıştayı başladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı işbirliğindeki “KKTC’de İdeal Yönetim Sistemi Tartışması: Uluslararası Katılımlı Başkanlık Sistemi ve Parlamenter Sistem Çalıştayı” Girne Oscar Hotel’de yer alıyor.

Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Onursal Başkanı Sibel Siber, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş da birer konuşma yapıyor.

ABD, Türkiye, İtalya gibi ülkelerin yanı sıra KKTC’den uzmanların da konuşma yapacağı çalıştay, iki gün sürecek. Bugün için belirlenen 3 oturumun başlıkları “Uluslararası Alandan Farklı Yönetim Modelleri”, “Sistem Tartışmaları” “KKTC İçin İdeal Sistem Arayışı”.

Bugün gala yemeğiyle tamamlanacak çalıştayda, yarın ise katılımcılar gruplara ayrılarak sorunları farklı başlıklarda tartışacak. Çalıştayla ilgili sonuç raporu da hazırlanarak basınla paylaşılacak.

