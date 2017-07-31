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31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:18

KKTC’de Geçtiğimiz Hafta Meydana Gelen Kazalarda Bir Kişi Öldü

Polis Basın Subaylığı, geçtiğimiz hafta KKTC’de meydana gelen kazalarda bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

KKTC'de Geçtiğimiz Hafta Meydana Gelen Kazalarda Bir Kişi Öldü
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Polis Basın Subaylığı, geçtiğimiz hafta KKTC’de meydana gelen kazalarda bir kişinin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, 24-30 Temmuz tarihleri arasında 57 trafik kazası meydana geldiği, bu kazalardan, birinin ölümle, 11’inin yaralanmayla ve 45’inin de hasarla sonuçlandığını belirtildi.

Ölümle neticelenen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 14 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 21’i süratli araç kullanmak, 11’i yakın takip, 10’u kavşakta durmamak, 9’u dikkatsiz sürüş ve 6’sı diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 337 bin 950 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 27, Gazimağusa 14, Girne 14, Güzelyurt 1, İskele 1”

“TOPLAM 7919 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ”

Polis tarafından ülke genelinde 24 - 30 Temmuz tarihleri arasında  yapılan trafik kontrollerinde, toplam 7 bin 919 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 980’i ile ilgili ileri işleme gidildi. Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 214’ü süratli araç kullanmak, 10’u tehlikeli sürüş yapmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 46’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i alkollü araç kullanmak, 163’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 108’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 8’i trafik ışıklarına uymamak, 6’sı muayenesiz araç kullanmak, 32’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 16’sı “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 11’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 11’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 14’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmamak ve 264’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.

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