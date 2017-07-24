KKTC’de Geçtiğimiz Hafta 63 Kaza Meydana Geldi

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 28 KİŞİ YARALANDI

KKTC’de geçtiğimiz hafta 63 trafik kazası meydana geldi, bir kişi hayatını kaybederken, 28 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 63 trafik kazasının biri ölümle, 17’si yaralanmayla ve 45’i hasarla sonuçlandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 17’si süratli araç kullanmak, 15’i yakın takip, 15’i kavşakta durmamak, 10’u dikkatsiz sürüş yapmak ve 6’sı da diğer etkenlerden kaynaklandı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 269 bin 300 TL olarak açıklanırken, Lefkoşa’da 22, Gazimağusa’da 16, Girne’de 17, Güzelyurt ve İskele’de ise 4’er kaza meydana geldi.

“584 TRAFİK SUÇU TESPİT EDİLDİ”

Ülkede, 17 - 23 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede yapılan trafik kontrollerinde, toplam 584 trafik suçu tespit edilirken, bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 156’sı süratli araç kullanmak, 98’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 32’si seyrüsefer ruhsatsız, 22’si alkollü araç kullanmak, 28’i dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si tehlikeli, 8’i sürüş ehliyetsiz, araç kullanmak, 51’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 12’si muayenesiz araç kullanmak, 10’u sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 12’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 9’u “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 2’si takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmamak ve 89’u diğer trafik suçlarından rapor edildi.